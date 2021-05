Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular, pidió perdón este lunes en la ceremonia de la firma del Juramento por el Perú por los errores cometidos por su agrupación política al no estar los últimos años a la “altura de las circunstancias”.

“Este es mi juramento, les pido su apoyo y compañía para cumplirlo. Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección, es por eso que sin ninguna excusa, hoy pido perdón ”, afirmó tras firmar el Juramento por el Perú en Arequipa

Desde Arequipa, Fujimori Higuchi se refirió a quienes se han “sentido afectados o defraudados” por su accionar y les pidió “una oportunidad” para reivindicarse.

“A todos y cada uno de los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento, y lo hago con humildad, sin ninguna reserva porque sé muy bien que existe aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes ya todos los peruanos, una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos”, aseguró.

Finalmente, consideró que los peruanos “necesitamos reencontrarnos”, por lo que agradeció al premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, por su respaldo.

“Los peruanos necesitamos reencontrarnos y gracias a Dios he podido hacerlo con el doctor Mario Vargas Llosa después de 30 años de distancia y de muchas diferencias y eso me llena el alma de mucha alegría y es por eso que quiero trabajar desde el primer día de mi gobierno por el reencuentro y reconciliación de todos los peruanos”, dijo

Las declaraciones se dieron durante Juramento por el Perú en la ciudad de Arequipa que contó con la participación del premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, a través de la vía digital; su hijo, el periodista Álvaro Vargas Llosa; y el líder opositor venezolano, Leopoldo López.

A través del Juramento -firmado por Fujimori- se compromete:

Preservar la democracia para que durante los cinco años todos tengan el derecho de actuar y manifestarse con total libertad.

Respetar la libertad de expresión para que los medios de comunicación, la prensa, puedan informar, opinar y fiscalizar sin restricciones.

Fortalecer las instituciones para que los ciudadanos puedan ejercer y hacer respetar sus derechos en cualquier momento.

Defender la Constitución para que todos los peruanos podamos seguir caminando con libertad hacia el progreso.

Luchar contra la corrupción y promover, de llegar a ser gobierno, uno en donde se convoque a profesionales sin “importar su posición política”.

Luchar contra la corrupción para que nadie quede impune si es que traiciona la confianza del Gobierno y del pueblo.

Promover un Gobierno abierto donde se convoque a los peruanos más capaces sin importar su posición política yhacer realidad un gran reencuentro para que todos los peruanos podamos convivir en armonía por encima de nuestras diferencias.

Construir un cambio hacia adelante para que nuestro pueblo tenga una vida digna con igualdad de oportunidades.