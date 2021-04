La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró en conferencia de prensa, que de “ninguna manera” caerá en el facilismo de la campaña del miedo. Asimismo, hizo un llamado a la unidad y dejar los rencores en el pasado porque el Perú lo necesita ante una situación difícil a causa de la pandemia del COVID-19.

“Propongo que, en lugar de abrir heridas, intentemos curarlas. Nos acerquemos en lugar de alejarnos; perdonemos. Es cierto que el oponente ha planteado la vieja tesis comunista de lucha de clases, odio y confrontación”, indicó.

Fujimori Higushi aseguró que el Perú no está para conflictos ni disputas porque miles están muriendo por falta de atención, oxígeno, trabajo y vacunas. “No permitamos que la muerte y enfermedad nos quite la fe en Dios y nosotros mismos”, indicó.

Por otro lado, exhortó a los electores no atacar a los seguidores de Pedro Castillo, porque merecen respeto y han encontrado en el candidato de Perú Libre “su manera de protestar frente a la indiferencia del Estado”.

Sin embargo, le dijo Castillo que no es correcto que se atribuya la representación de los peruanos más humildes porque “el fujimorismo fue el gobierno que más trabajó por ellos”.

“Propongo generar riqueza, no estatizar, que Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Proponemos una economía social de mercado, no marxismo. Propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases”, manifestó.

Finalmente, Keiko Fujimori informó que ha presentado una solicitud al juez Víctor Zúñiga Urday para poder continuar con su campaña en el interior del país. “Esperamos que esta decisión sea atendida”, sostuvo.