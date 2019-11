El empresario Mark Vito Villanella, esposo de Keiko Fujimori, cuestionó el testimonio de Jorge Yoshiyama Sazaki, quien aseguró ante la fiscalía que su tío Jaime Yoshiyama y la lideresa de Fuerza Popular le informaron en el 2015 que sabían que Odebrecht había aportado a la campaña presidencial del 2011.

“Las declaraciones de 12 páginas que ha hecho Jorge Yoshiyama en una hora y 40 minutos, ¿no te llama la atención? Hace un año hizo una declaración de cinco páginas en cuatro horas. A mí me parece que es una declaración completamente bamba”, afirmó Vito Villanella a ATV, en su sexto día acatando una huelga de hambre.

Yoshiyama Sasaki sostuvo también que Keiko Fujimori fue quien le pidió buscar falsos aportantes para Fuerza Popular en la campaña electoral de 2016.

“Ella me pide buscar falsos aportantes para el partido Fuerza Popular, me manifiesta que lo haga como lo hice en el año 2011, para lo cual me pide coordinar con Adriana Tarazona para que ella me entregue el dinero para ser depositado”, sentenció.

El esposo de Keiko criticó el momento de la filtración de esta declaración, por estar próximos a la evaluación del Tribunal Constitucional (TC) del hábeas corpus a favor de la excandidata presidencial.

“Algunas horas después [de la declaración] está filtrado un documento reservado a la prensa, justo cuando es la votación y así siempre ha sido cuando hay una audiencia, una votación, siempre viene con sorpresa. Todo esto es un indebido proceso, paren todos estos abusos, por favor”, solicitó.

Mark Vito Villanella se refirió también al pleno de los magistrados del TC convocado para este 19 de noviembre en donde escucharán los argumentos de Ernesto Blume, ponente del recurso que busca la libertad de Keiko Fujimori.

“Si los miembros del TC miran este caso completamente jurídico, yo estoy seguro que Keiko va a ser liberada muy pronto. Ha pasado un año y 18 días de injustica que Keiko ha sido indebidamente encarcelada”, dijo.