Keiko Fujimori: “Mañana me voy a dirigir a Chota, he aceptado el reto de debatir y espero que eso ocurra”

La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, confirmó que este sábado llegará a la provincia de Chota, en Cajamarca, para participar de un debate con su contendor por Perú Libre, Pedro Castillo, en el marco de la segunda vuelta electoral de las Elecciones Generales 2021.

“[¿Qué diría a las autoridades locales que dicen que no se reúnen las condiciones necesarias?] Vamos a esperar, pero vuelvo a repetir, yo el día de mañana me voy a dirigir a Chota. He aceptado el reto de debatir con el señor Pedro Castillo y esperamos que eso ocurra”, sostuvo en diálogo con Latina.

El Comercio informó el último jueves que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no organizará este debate por “razones lógicas”. Indicó que preparar una polémica de este tipo “en menos de dos días es poco serio e irresponsable”.

Este viernes, el representante de Perú Libre, Víctor Cabrera, señaló que el debate en Chota no se iba a realizar porque no existían las condiciones necesarias, sin embargo, posteriormente precisó que por la tarde se reunirá con el alcalde de Chota, Werner Cabrera, para evaluar la situación y las condiciones de seguridad con miras a un posible encuentro.

La aspirante al sillón presidencial por Fuerza Popular refirió que los detalles del posible debate deberán definirse entre los encargados de Perú Libre y Luis Galarreta, secretario general de Fuerza Popular.

“Me imagino que los detalles de un posible debate, porque esperamos que así sea, es lo que ha señalado. Esperamos que los dirigentes de su partido y de nuestro lado Lucho Galarreta, puedan definir esos temas pendientes”, sostuvo.

Además, saludó que Pedro Castillo “se haya recuperado” y dijo esperar que mañana puedan “intercambiar las ideas”.

Keiko Fujimori partirá hoy rumbo a Jaén, en Cajamarca, tendrá un ruta por la región Amazonas y el sábado llegará a la provincia de Chota, tal como detalló.

Acepta organización de debate

Posteriormente, a través de las redes sociales, Keiko Fujimori aceptó que la organización del debate en Cajamarca recaiga en RPP, tal como este medio de comunicación ofreció. El “único pedido” que hizo fue que “sea abierto a toda la prensa”.

“Acepto propuesta de RPP para que organice todos los detalles del debate incluyendo condiciones de seguridad y salubridad para todos. Mi único pedido es que sea abierto a toda la prensa. Espero que el candidato Castillo no siga evadiendo el debate. No te corras Pedro, no te corras”, escribió en Twitter.

