El magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón aseguró desconocer sobre las actividades del hermano de su esposa, sindicado como falso aportante de Fuerza Popular por el fiscal José Domingo Pérez.

"No puedo saber todo lo que hacen mis cuñados", escribió el integrante del TC en su cuenta en Twitter, donde señaló que en su familia hay quienes "simpatizan" y "detestan al fujimorismo".

Yo no puedo saber todo lo que hacen mis cuñados. — José Luis Sardón (@jlsardon) December 28, 2019

"En mi familia -como en muchas otras familias peruanas-, hay quienes simpatizan y hay quienes detestan al fujimorismo. Ello no incide nada en mi afecto por ellos, ni menos en mi trabajo jurisdiccional", agregó en la red social.

En mi familia —como en muchas otras familias peruanas—, hay quienes simpatizan y hay quienes detestan al fujimorismo. Ello no incide nada en mi afecto por ellos, ni menos en mi trabajo jurisdiccional. — José Luis Sardón (@jlsardon) December 28, 2019

Como se recuerda, el fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Especial del Caso Lava Jato, aseguró que Sardón de Taboada es cuñado de un falso aportante de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Durante sus alegatos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, refirió que el integrante del TC está casado con Sandra Bisso López de Romaña, hermana de Javier Bisso López de Romaña, sindicado como falso aportante.

"Es decir, el magistrado del Tribunal Constitucional que votó a favor de que se invaliden los elementos de convicción, tenía una relativa relación de parentesco por afinidad en segundo grado con un falso aportante", expresó Pérez Gómez.

“Conclusión a este punto: los elementos de convicción no han sido declarados inválidos porque no alcanzaron los cuatro votos para que el Tribunal Constitucional pueda emitir una sentencia legal y por qué no decirlo también ahora, legítima”, añadió el fiscal.

LEA TAMBIÉN: Magistrado del TC José Luis Sardón es cuñado de falso aportante de FP, revela fiscal Pérez