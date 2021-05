La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, le dijo este martes a su contendor de Perú Libre, Pedro Castillo, que “el pueblo peruano” se encuentra a la esperar que de acepte los cuatro debates presidenciales planteados por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de cara a la segunda vuelta de las Elecciones 2021 y “no le mienta” al país.

Explicó que no pondrá “condiciones de lugar, de fecha, de hora” e instó a su rival electoral cumplir “con su palabra”. Dijo creer que si Castillo Terrones no quiere debatir con ella, podría hacerlo el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

“No voy a poner condiciones de lugar, de fecha, de hora, de metodología, porque todo eso me lo fueron cambiando antes de llegar, para mí es importante que los debates se realicen y eso es lo que él tiene que entender, que cumpla con su palabra. Ahora, lo que el pueblo peruano está esperando, señor Castillo, es que no mienta y que acepte estos cuatro debates organizados por el JNE”, sostuvo en diálogo con la prensa en Ventanilla.

“Y si no tiene los pantalones bien puestos para defender sus ideas, quizás, permita que el señor Cerrón debata conmigo, pero acá lo importante es que todos los peruanos pueden saber su pensamiento, su plan, su equipo y cómo lo va a hacer, por eso le he dicho bien claro: no te chupes Pedro, no te chupes”, señaló.

Fujimori Higuchi consideró que el candidato de Perú Libre está “tratando de esconder al señor Vladimir Cerrón” y advirtió que busca “cerrar el Congreso”. Indicó que la población “podrá sacar sus propias conclusiones” si Pedro Castillo “se sigue corriendo”.

“Él [Pedro Castillo] marcó todas las condiciones y todo eso se le aceptó, ahora lo que está buscando es una excusa, tratando de esconder al señor Cerrón, por favor, hemos escuchado claramente cuál es el plan del señor Cerrón: pedir cuestiones de confianza para cerrar el Congreso, para cerrar una serie de instituciones. Cada uno de los propios ciudadanos podrá sacar sus propias conclusiones si es que él se sigue corriendo”, manifestó.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular aseveró que el candidato presidencial de Perú libre debe “entender” que el Perú continuará “viviendo en democracia” y, por ello, “tiene que respetar las instituciones y las libertades de los ciudadanos”. Rechazó, en ese sentido, las declaraciones que tuvo Castillo Terrones contra la prensa el pasado lunes en un discurso en Bagua.

“Rechazo las afirmaciones referidas a los medios de comunicación. Ustedes me conocen hace muchos años, puedo tener discrepancias, de mi se ha dicho de todo, pero siempre, siempre he sido muy respetuosa de la libertad de expresión. Nuestro país va a seguir viviendo en democracia y ese es un mensaje, señor Castillo, que usted tiene que entender, tiene que respetar las instituciones, las libertades y la democracia”, declaró.

