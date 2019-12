El fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, ordenó una pericia contable al patrimonio de Keiko Fujimori y Mark Vito Vilanella desde el 1 de enero de 2010 al 30 de noviembre de este año.

De acuerdo a la disposición a la que accedió Gestión, Pérez advierte que los esposos Vilanella - Fujimori, ambos investigados por el presunto lavado de activos en el caso Odebrecht, tienen “operaciones sospechosas e inusuales”.

“Oficiar a la oficina de peritos del Equipo Especial para la designación de cuatro peritos para que se encarguen de la elaboración de los informes periciales, debiendo previamente evaluar la documentación que se tiene para efectos de cumplir con su labor, y de ser el caso solicitar a las entidades e investigados, la información necesaria”, se lee en la resolución.

Según fuentes de la Fiscalía, Pérez tiene la tesis de que el patrimonio de los investigados se habría adquirido con los millonarios aportes a las campañas de 2011 y 2016. Es posible que ambos aún tengan dinero guardado.

Como se sabe, tres empresarios entregaron más de S/ 19 millones para la campaña de Keiko Fujimori en 2011, pero su partido solo declaró S/ 14 millones como aportes individuales.

El empresario Juan Rassmuss Echecopar no aportó US$ 800,000 como señaló en 2018 Jaime Yoshiyama, exjefe de campaña de Fuerza 2011, sino US$ 3.4 millones.

Ahora si se suman los tres millones US$ 3.4 millones de Rassmuss a los US$ 3.65 millones de Dionisio Romero (Credicorp) y US$ 200 mil de Vito Rodríguez (Grupo Gloria), el total fue de US$ 7.25 millones. Al tipo de cambio de la época, aproximadamente son S/ 19 millones.

De acuerdo al fiscal Pérez, es posible que se haya utilizado la empresa Bienes Raíces S.A.C. de Mark Vito "para el ocultamiento de activos recibidos por su cónyuge Keiko Fujimori durante el desarrollo de sus actividades como candidata presidencial correspondiente a los años 2011 y 2016”.