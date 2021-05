Keiko Fujimori anuncia que este lunes presentará “ampliación de su equipo técnico”

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró que desde este lunes presentará la “ampliación de su equipo técnico” y dijo que tiene “los puentes tendidos de diálogo” para poder llevar a cabo “un bueno Gobierno” en caso gane la segunda vuelta.

“Estamos ampliando el equipo técnico y cuando he tenido conversaciones con los diferentes partidos que están expresando su respaldo, les pido que nos ayuden no solamente en la campaña si no que nos apoyen con personas que han pertenecido a sus grupos técnicos y obviamente con una mirada de 5 años”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

“Aquí la responsabilidad es hacer un buen Gobierno. Todavía no, a partir de la próxima semana se van a ir haciendo una serie de anuncios. Tenemos que tener los puentes tendidos de diálogo y esa mirada nos lleva a un Gabinete abierto”, señaló.

Fujimori Higuchi se abstuvo, sin embargo, de anunciar el nombre de eventuales ministros, pero reiteró que su primer ministro “no sería fujimorista”

“El próximo primer ministro tiene que ser convocante, con experiencia técnica, política, dialogante y en los otros casos tienen que tener experiencia en sus sectores y capacidad de gestión”, indicó.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular se mostró en contra de que el actual Parlamento desdoble una legislatura para aprobar reformas constitucionales y descartó que su bancada haya apoyado dicha propuesta.

