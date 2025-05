La congresista de Avanza País, Karol Paredes, sostuvo que es muy probable que el Ejecutivo vuelva a solicitar una ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), cuyo plazo vence el próximo 30 de junio.

“El Reinfo se vence en junio y estoy segura que van a pedir una ampliación hasta diciembre. No solo es responsabilidad del Congreso, sino también del Ejecutivo. Yo voté a favor de la censura al ministro Rómulo Mucho porque no tuvo una propuesta clara, y ahora el actual ministro también tiene una responsabilidad política. ¿Vamos a seguir cediendo? Creo que no es el momento” , expresó en el programa Cuentas Claras de Canal N.

Paredes señaló que si bien el problema inmediato es el Reinfo, el país, especialmente las regiones, atraviesa otro tipo de problemas. “La informalidad e ilegalidad no pueden ganarnos. Este es un país que necesita industrializar sus productos. La energía eléctrica es cada vez más caótica, sobre todo en regiones”, advirtió.

Críticas al Ejecutivo

Paredes cuestionó también la falta de prioridades del Gobierno y, en particular, de la presidenta Dina Boluarte. “No está priorizando temas centrales del país. Hay una fuerte desconexión (con la realidad), especialmente en regiones como Lambayeque, Lima y San Martín. Además, la inseguridad y la informalidad nos está ganando”, indicó.

Jorge Luis Montero, ministro de Energía y Minas, no precisó si Reinfo se extenderá más allá de junio 2025. Foto: Minem.

Sobre el viaje de la mandataria y su comitiva al Vaticano, señaló que el canciller deberá dar explicaciones sobre el total de las invitaciones. “Ha sido una de las delegaciones más grandes en comparación con otros países. En Lambayeque hay un sinnúmero de necesidades. Es muy probable que el Papa visite el Perú, deberíamos preocuparnos no solo en recibirlo bien, sino en mejorar las pistas y generar condiciones básicas para los ciudadanos” , sostuvo.

Consultada sobre las recientes denuncias contra la presidenta, Paredes fue clara: “Hay un espacio político y otro legal. Ella tiene que responder a esas investigaciones que el PJ y la Fiscalía viene desarrollando. Debe ponerse a disposición. Cuando uno no tiene nada que temer, se somete a las investigaciones”, remarcó.

Voto de confianza en evaluación

Sobre el gabinete de Eduardo Arana, Paredes indicó que Avanza País aún no ha tomado una decisión sobre el voto de confianza. “Aún no lo hemos conversado, pero sí tiene que haber un proceso de evaluación. Todos los gabinetes han ofrecido cosas que no han cumplido. La inseguridad, educación y salud siguen siendo tareas pendientes”, concluyó.