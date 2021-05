Julián Palacín: Acercamiento a Perú Libre se debió a “Vladimir Cerrón, a quien yo respeto mucho”

El integrante del equipo técnico de Perú Libre, Julián Palacín Fernández, reconoció este martes que su acercamiento a dicho partido político se dio debido al sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, a quien conoció en la Universidad Nacional del Centro “hace dos años”.

En diálogo con Canal N, Palacín detalló que su relación con el fundador y secretario general de dicha agrupación “a quien respeta mucho”, no “tiene que ver” con su participación en apoyo de Pedro Castillo.

“A mi estudio jurídico le consultaron la posibilidad de construir el aeropuerto de Orcotuna [Junín] que me parece una obra maravillosa que se va a tener que hacer para apoyar a toda la región central del Perú. Esto fue hace dos años que fui a dar una conferencia a la Universidad Nacional del Centro y me interiorizo de los excelentes servicios médicos que se estaban dando en Junín. Así es, [bajo la gestión de] Vladimir Cerrón a quien yo respeto mucho”, sostuvo.

“No, no tiene que ver [Vladimir Cerrón], yo me incorporo al equipo técnico de Pedro Castillo porque hace dos meses me han llamado para hacer consultas jurídicas”, señaló

Así mismo, el abogado especialista en Derecho Aeronáutico aseguró que Perú Libre es una agrupación que defiende la autonomía de los poderes del Estado. Explicó que Pedro Castillo respetará “el orden jurídico, la propiedad privada y el Estado de derecho en un eventual Gobierno” a su cargo.

“Este partido no es comunista, no tiene nada que ver con el terrorismo, es un partido que respeta la propiedad privada, la libertad, la democracia, la autonomía del BCR y estos temas los ha dicho Pedro Castillo a nivel nacional desde que le estoy dando la precisión jurídica de sus ideas”, manifestó.

“El partido Perú Libre respeta la división de poderes, la autonomía del Ministerio Público y del Poder Judicial y quien tenga cuentas pendientes que le responda al Poder Judicial y ni yo ni nadie podemos opinar de procesos judiciales. Pedro Castillo defiende la Constitución, el orden jurídico, la defensa del Estado de derecho y que construyamos un Perú Libre, para que ya no hayan pobres”, añadió.

Julián Palacín: Acercamiento a Perú Libre se debió a “Vladimir Cerrón, a quien yo respeto mucho”