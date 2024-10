La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Poder Judicial anunció la suspensión preventiva, por un periodo de seis meses, de la jueza superior Paola Valdivia, miembro de la Corte Superior de Justicia de Lima, tras su vinculación con el investigado Andrés Hurtado.

A través de un pronunciamiento, la ANC informó que a la magistrada se le abrirá un proceso administrativo disciplinario. La suspensión tiene como objetivo evitar que se interfiera con este procedimiento y asegurar la efectividad de la resolución final.

Según precisaron, a Valdivia se le atribuyen faltas muy graves, como el presunto uso de un lenguaje procaz en intervenciones públicas, la presunta remodelación del departamento, entre otros.

Presunta remodelación del departamento de la jueza

El vínculo con Andrés Hurtado se dio a conocer tras la difusión de la versión de un colaborador, quien afirmó que el ex presentador de televisión, ahora investigado, amobló la casa de la jueza, acusación que ella ha negado.

La magistrada negó que Andrés Hurtado tuviera alguna relación con la remodelación de su actual vivienda, la cual, según afirmó, pertenece a su hermana.

“No puede ser posible, yo tengo he venido acá con mi teléfono para acreditar que acá están los recibos de los famosos muebles de los que él habla. De antemano. No participó, el participar qué quiere decir. El tema puntual es amoblar, el amoblar difiere de sugerir”, indicó a RPP.

“No era amigo, mi esposo fue al programa en dos oportunidades porque en consecuencia incluso mi esposo me decía, vamos, pero yo soy muy cuidadosa de mis cosas, jamás me expongo. Peor ahora que vemos otra coyuntura, por lo que veo ya nadie es amigo de Andrés Hurtado. Antes todo el mundo era amigo de Andrés Hurtado. Una serie de personalidades iban y ahora esas personalidades, no lo sé”, dijo.

