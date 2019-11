El abogado de Dionisio Romero, José Ugaz, desmintió la versión de Keiko Fujimori, quien desde prisión señaló que nunca reveló los aportes privados a su campaña de 2011 por un compromiso que asumió con el empresario.

“En ningún momento, (Dionisio Romero) ha declarado que le pidió reserva (a Keiko Fujimori). Lo que él ha declarado es que la entrega se hizo en efectivo y en la casa de su amigo Martín Pérez porque tenían el temor de las represalias que podrían recibir si finalmente salía electo el candidato que ellos consideraban peligroso”, comentó en Canal N.

Para Ugaz, Fujimori asumió que habría reserva por las circunstancias en que recibe el dinero para su campaña. “En ningún momento, y a mí me consta, en la declaración (de Dionisio Romero) se ha dicho que ha habido un pacto de reserva que se iba a cumplir”, anotó.

Respecto al aporte de US$ 3.6 millones de Credicorp, el abogado manifestó que fue bancarizado desde su origen.

“Estos dineros vinieron del Atlantic Security Bank en el extranjero en 17 transferencias cuya documentación existe, tanto así que ayer la hemos entregado a la Fiscalía”, declaró.

Dijo que su patrocinado no pactó con Keiko Fujimori en la cifra del aporte. Afirmó que Romero dio su voluntad en una primera reunión con un maletín de US$ 500 mil o US$ 600 mil.

Sostuvo que la cantidad del apoyo subió conforme Humala avanzaba en las encuestas y aparecían las noticias que estaba siendo financiado con dinero de Venezuela.

Finalmente, contó que Credicorp no reveló el apoyo a Fuerza 2011 porque la Fiscalía nunca se lo preguntó.

EN CORTO

Pesquisa. El abogado José Ugaz señaló que Credicorp no está sujeto a la investigación que realice la SBS, pero sí el Banco de Crédito. “El banco está tranquilo y abierto a esas investigaciones desde el origen de los fondos y la salida del dinero del BCP”, expresó.