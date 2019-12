El empresario José Graña se pronunció sobre la decisión de la constructora Graña y Montero de presentar una solicitud de arbitraje contra el Estado ante el CIADI por Gasoducto Sur.

“Me veo en la obligación de aclarar lo siguiente: hace casi tres años, desde febrero del 2017, no tengo intervención alguna en la toma de decisiones de Graña y Montero”, escribió en Twitter.

Agregó que desde su salida de la constructora, existe un nuevo directorio “que toma sus propias decisiones, siendo los responsables de las mismas”.

“Desde julio del 2019, me encuentro sometido a un proceso especial reservado de colaboración eficaz, que no me permite dar mayor información y que implica obligaciones que cumpliré a cabalidad”, anotó.

En efecto, Graña Miró Quesada es aspirante a colaborador eficaz con la fiscal Geovana Mori, del Equipo Especial Lava Jato, en la investigación por las presuntas irregularidades en el Gasoducto.

A su vez, el exdirectivo de Graña y Montero es investigado por los presuntos delitos de lavado de activos y colusión en el caso Metro de Lima.

El pasado 20 de noviembre, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses impedimento de salida del país y comparecencia con restricciones contra José y Hernando Graña.

Además, el magistrado ordenó que ambos investigados paguen una caución de S/1 millón y S/ 250 mil, respectivamente.