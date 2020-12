“Soy el responsable político por las muertes en La Libertad y no el presidente de la República”, indicó el ministro del Interior, José Elice respecto al fallecimiento -en la víspera- de dos personas durante el enfrentamiento que se registró entre agentes de la Policía Nacional y los trabajadores del sector agrario, quienes bloqueaban la Panamericana Norte, en la provincia de Virú (La Libertad).

En RPP Noticias, el ministro dijo que un equipo del ministerio a su cargo está en la zona para recoger información “y verificar si el personal policial hizo uso no legal ni reglamentario de armamento que fue determinante en los sucesos ocurridos ayer, que son muy trágicos”.

“Hoy por la mañana he visto una fotografía que está circulando y en la que aparentemente es cierto que algún miembro de la PNP ha usado armas de fuego durante el trabajo de control de las manifestaciones. La enfermedad es más grave de lo que pensábamos”, dijo.

A reglón seguido, señaló que “ningún miembro de la PNP en las circunstancias en las que ha ocurrido tanto la toma de vías como cualquier otro evento puede usar el tipo de armas de fuego usar en la fotografías. Es muy grave”.

Mencionó que en el plan de operaciones de La Libertad se enfatiza y se repite que “está prohibido el uso de armas de fuego”.

“Hasta anoche no teníamos claridad sobre qué paso y hoy tampoco tenemos claridad, solo una fotografía que está circulando. No es que pueda afirmar (que la PNP tenga responsabilidad en las muertes). Si es muy preocupante, si esto es cierto, como parece que es cierto, la enfermedad que afecta tanto años en la fotografía, es más grave de lo que pensábamos”, subrayó.

Dijo que, si lo que refleja la fotografía corresponde a la realidad, no solo se trata de un efectivo policial que no debía estar ahí uniformado de la manera en la que está, ya que se le va apuntando un arma de fuego que no corresponde. “ Hay un compañero nuestro, que lamentablemente usó un arma de fuego que está prohibida en medio de una manifestación de este tipo. Hay que investigarlo igual, porque no sabemos en qué circunstancias apunta al arma de fuego. Esto simplemente no puede ocurrir ”.

Sostuvo que en el caso de personas detenidas por manifestaciones hay reglas internas y legislación “bien clara” sobre como tratarlos.

“En el caso de los detenidos, la PNP está obligada a respetar sus derechos, no pueden ser maltratados y lo que corresponde, es que cada uno está siendo investigado. No solo son los efectivos que aparecen en la fotografía, sino PNP de inteligencia. Estoy convocando a una reunión de urgencia con altos mandos para llegar al fondo de esta situación y dar una respuesta clara a la población y al presidente de la República sobre lo que ha sucedido en La Libertad”, añadió.

“ No puedo dar la orden y no he dado la orden de que usen armas de fuego frente a los ciudadanos . El ministro del Interior no es el jefe de la policía sino el Comandante General de la PNP, pero no lo culpo, porque tampoco dio la orden. La ley es clara”, manifestó.

Reiteró que está dispuesto a dar las explicaciones necesarias al Congreso y dijo que está permitido el uso de armas letales, pero es en caso extremos cuando la PNP es atacada también con armas de fuego.

“La investigación ya se inició. Siguiendo todos los procedimientos normales, vamos a tener que tomar otra medidas, para hacer participar a otras personas ajenas a la PNP porque si lo que vimos corresponde a la realidad, pues estamos en graves problemas en la sociedad. No nos queda otra salida que tomar medidas radicales”.

Consideró que un error fue derogar una ley (de Promoción Agraria), sin tener nada claro, lo que fue un “caldo de cultivo” por varios dias.

“En el Congreso tiene que haber una profundo reflexión y entender que también ha sido elegido de manera transitorio. El gobierno que integró es de transición y de emergencia. Debemos entender esto y que nuestra misión es sentar las bases en abril inicien un gobierno en las mejores condiciones”, puntualizó.

-Presentan moción-

Esta mañana, el legislador Jim Ali Mamani presentó una moción para invitar a la premier, Violeta Bermúdez, y al ministro del Interior, José Elice, a la Comisión Permanente del parlamento a fin de explicar “ las estrategias policiales frente a los conflictos sociales ” .

Cabe recordar que la primera ministra ya adelantó -en la víspera- que ha dispuesto que el Ministerio del Interior “realice una exhaustiva y pronta investigación para esclarecer lo sucedido”.

“El Gobierno adoptará todas las medidas que sean necesarias para restablecer el orden interno y la paz social. Para ello, el diálogo es la herramienta eficaz para alcanzar consensos y soluciones”, dijo en su cuenta de twitter.