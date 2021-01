Jorge Nieto, candidato al Congreso por Victoria Nacional, se refirió este lunes a Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular y consideró que tener tres campañas electorales y “tener experiencia” no significa que haya aprendido las lecciones del pasado.

Así lo señaló al ser consultado por las declaraciones de la lideresa del fujimorismo, quien el último domingo indicó a Cuarto Poder que George Forsyth, candidato presidencial por Victoria Nacional, es “carismático”, pero le falta “experiencia”.

“Tener tres campañas y tener experiencia, no necesariamente significa haber aprendido las lecciones del pasado, ni siquiera remoto, del pasado reciente”, afirmó Nieto en RPP.

Además, el exministro se mostró en contra del anuncio de Fujimori Higuchi de indultar a su padre, Alberto Fujimori, de llegar a la Presidencia de la República.

“La señora Fujimori, que tiene ya su tercera campaña electoral y es una mujer con cierta experiencia, el día de ayer, además de lanzar una pulla lateral al candidato George Forsyth, dijo algo más grave, dijo que, de ser elegida presidenta, ella va a indultar a su papá”, manifestó.

“La señora Fujimori no se ha dado cuenta que el indulto al que su padre podría tener derecho es un indulto humanitario, que tiene reglas y que tiene procedimientos establecidos y que establecerán si él es factible al derecho del indulto humanitario o no. El anterior indulto que se le dio, que me llevó a mí a renunciar al gobierno, fue negado por el juez precisamente porque no se ajustó a los procedimientos establecidos en la ley que regula el indulto”, agregó.

Finalmente, Nieto precisó que “efectivamente”, George Forsyth es “un candidato joven” que se está rodeando de un equipo de profesionales con “mucha experiencia”.

“El candidato Forsyth es un candidato joven, con mucho empuje, con mucho ímpetu, con alguna claridad sobre las cosas que tiene que realizar, con mucha precisión, pero al mismo tiempo está constituyendo un equipo con gente especializada. No hablo de mí [...] pero veo alrededor un equipo de personas con mucha experiencia y no debemos olvidar que no elegimos solo a un iluminado, elegimos una oferta de gobierno”, dijo.