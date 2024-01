El congresista Jorge Montoya, representante de Renovación Popular, expresó su oposición a la idea de adelantar la Legislatura programada para marzo en el Congreso de la República.

“No creo que sea conveniente adelantar la siguiente Legislatura porque tenemos dos años y medio de trabajo sin parar. Ahora seguimos trabajando, no estamos de vacaciones. Pero estamos poniendo en orden muchas cosas. Las comisiones pueden reunirse de forma extraordinaria y yo he estado trabajando toda la semana”, indicó en RPP.

Pese a ello, el legislador afirmó que está a favor de la convocatoria de un pleno extraordinario del Parlamento para discutir exclusivamente la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Jorge Montoya

Asimismo, Jorge Montoya, destacó que sí firmará la moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, promovida por su colega Diego Bazán.

Expresó su pesar por la demora del funcionario en ofrecer una respuesta en relación al caso de las armas en Ecuador, que se mencionaron como de origen peruano.

“Todavía no nos ha llegado el pedido a nosotros, pero creo que sí puede ser. Nosotros pedimos su censura hace mucho tiempo y fue blindado por Fuerza Popular. La moción que presentamos fue por los soldados muertos en Puno. Fueron siete u ocho soldados no me acuerdo la cantidad”, explicó.

“Creo que es un ministro con serios cuestionamientos durante el año. Ha sido sometido dos veces a procesos de interpelación y nunca se llegó a su censura, porque lamentablemente no existieron los votos en el Congreso de la República, pero creo que hoy sí es posible eso”, agregó el parlamentario.

