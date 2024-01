Esta semana se vivió momentos tensos dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP) y es que se presentaron una serie de cambios dentro de la institución que alcanzó al ex comandante general, Jorge Angulo. El oficial PNP rompió su silencio y contó a detalles todo lo que vivió previo a su salida y cómo se habrían dado las circunstancias para su remoción.

Angulo asegura que, hasta la llegada del ministro Torres, su relación con la presidenta Dina Boluarte era buena. Por esa razón la buscó en Palacio de Gobierno cuando se enteró de que iba a ser sacado de sus funciones.

“Por eso es que yo hablo con la señora presidenta para preguntarle que si yo no gozaba de su confianza y le dije que yo no tenía ningún problema en renunciar, que me dé un mes o dos meses y yo voy a proceder a retirarme”, expresó el oficial PNP a Cuarto Poder.

Angulo asegura que Boluarte le dio su confianza. Lo escuchó y solo le pidió redoblar los esfuerzos en el patrullaje para bajar los índices de delitos que día tras día aquejan a la población.

“No, no hubo ningún reclamo, solo la posibilidad de que en algún momento yo pueda pasar al retiro”, explicó.

Sin embargo, y pese a lo que Angulo señaló, en diciembre pasado empezaron los cambios y es ahí donde empieza a generarse las dudas.

Tras ser sacado con una serie de acusaciones nunca antes vistas, al cuestionarse su competencia, el ex comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) Jorge Angulo evalúa tomar acciones judiciales.

Pases al retiro

Los pases al retiro es un procedimiento que anualmente se realiza en la policía. Un comité evalúa a todos los oficiales y los de menor productividad o los que tengan denuncias por corrupción tienen que dejar la institución.

En medio de esas evaluaciones, el ministro del Interior, Víctor Torres Falcón, le hace un pedido inesperado al jefe de la policía, Jorge Angulo.

De acuerdo a sus declaraciones, el oficial asegura que le piden pasar al retiro al coronel Harvey Colchado. Efectivo que apoya al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder, un grupo que tiene a su cargo investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo, la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides y contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

La respuesta de Angulo fue negativa y tajante, pues ese habría sido el punto de quiebre entre el Mininter y la presidenta Dina Boluarte.

Presiones y movimientos

“Vienen algunas presiones para nosotros sacar de esa relación a personajes que ya estaban en el acta”, contó Angulo, quien aseguró que fue la que Víctor Torres quiso alterar. La acusación es grave, pues a través de un asesor, el ministro le pidió al comité evaluador que no pasen al retiro a cinco generales de la policía.

“Entonces luego viene un pedido del ministerio diciendo estos señores no se van de baja, entonces nosotros estamos con todo en el equipo (...) con toda la junta de calificación y podemos hasta reír diciendo qué está pasando aquí”, narró el excomandante general de la PNP.

Víctor Torres Falcón. (Foto: Mininter)

Cambios sospechosos de Torres Falcón

Según las fuentes consultadas por Cuarto Poder, en este proceso el ministro Torres volvió a pedir cambios en los miembros de la policía que apoyan al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del Poder. Le solicitó al comandante general Angulo, el cambio del coronel Segundo Argomedo Vásquez. Que ya apoya en las investigaciones que el grupo de élite tiene a su cargo.

Esta fue la segunda vez, en solo un mes y medio de gestión, en que el Ministro Torres intentó cambiar a policías que investigan al hermano de la presidenta, Dina Boluarte. Todas estas acciones hicieron que Angulo empiece a sospechar de que algo no andaba bien y tras lo que ocurrió en Ayacucho fue la “excusa” perfecta para su salida.

Como se recuerda, al día siguiente de la agresión que sufrió la jefa de Estado, el ministro Víctor Torres, delante del propio Angulo, anunció que lo ocurrido tendría consecuencias en los altos mandos de la seguridad.

La señora (Dina Boluarte) me dice que había un tema de evaluación de la criminalidad, un tema del estado de emergencia y había decidido prescindir de los servicios del comandante general. “Entonces le digo, no hay problema, yo puedo retirarme y ella me hace una notificación en una carta”, dijo el policía.

Antes de culminar, el periodista le pregunta a Angulo por qué cree que la mandataria respalda tanto al ministro Víctor Torres. Ante esto el oficial solo atina a responder: “No lo sé, lo único que yo sé es que aquí ha habido un sicariato político”.

