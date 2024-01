Nuevas evidencias y testimonios ponen una vez más en la mira a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Ahora, un nuevo testigo confirma la versión de los prefectos y subprefectos que eran usados para llenar las fichas de inscripción para obtener que su partido político pueda competir en las siguientes elecciones presidenciales 2026.

Moisés Saavedra, un joven abogado, acreditado como el secretario provincial del partido Cambio por el Perú (CPP) de Nicanor Boluarte en San Martín, fue quien contó su verdad al dominical Cuarto Poder.

“Todo subprefecto que no quería llenar ficha o dar aporte económico ya estaba en lista roja para ser cesado en el cargo”, expresó este testigo sobre cómo le hermano de la presidenta manejaba a estas autoridades a su favor.

Al ser consultado sobre el testimonio que días atrás los prefectos y subprefectos sobre el accionar de Nicanor Boluarte, este joven aseguró que todo lo dicho fue cierto.

“¿Conoces a Nicanor Boluarte? Claro, lo conozco, porque nos conocimos en el Club Apurímac. Él me invitó un almuerzo, una pequeña reunión en la cual el tema a abordar fue la situación política que se estaba viviendo. Estaba acompañado de su esposa y de otra señora. ¿Su esposa Martha Reátegui? Correcto”, manifestó.

Según contó el joven, tal fue la buena impresión, que Nicanor Boluarte le prometió presentarle a la entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

“Fue dos días después de la reunión con el Sr. Nicanor. Me llama y me dice, Moisés, la doctora te está esperando en el Midis”, indicó al dominical.

La presentación de Dina Boluarte

De acuerdo a lo revelado por Diego Saavedra, el 17 de marzo del 2022, a pedido de Nicanor, fue recibido por la ministra Boluarte, en su propio despacho.

“Me dijo: Diego, supe que estuviste buscándome. Gusto de tenerte aquí. Después de la reunión, la actual presidenta me dio su número de WhatsApp y mantuvimos comunicación. (...) Cuando dejó la cartera de Midis me dijo: Moisés, estamos para trabajar por el país”, expresó.

Los tentáculos de Griselda Herrera

Griselda Herrera es la persona que se encarga de supervisar que el partido político de Nicanor Boluarte siga aflorando en la región de San Martín.

“La que me hace ofrecimiento para trabajar con ellos es Griselda Herrera. Me pide trabajar por el partido CPP y para ver que va a venir la ayuda del Gobierno porque el partido es de la hermana presidenta. ¿Cuándo te dice eso? Eso me dice a mediados de diciembre del 2022, cuando Dina Boluarte juraba como presidenta”, sostuvo.

Diego Saavedra firmó los planillones para afiliarse a CPP y recibió, de manos de Griselda Herrera, las credenciales oficiales como secretario provincial del partido.

“En cada reunión yo estaba y la señora estaba con subprefectos, los prefectos, con todos ellos era la coordinación para ver la afiliación de las fichas del partido CPP”, dijo.

No va más

Diego Saavedra, quien habló para este dominical, expresó que no está de acuerdo con lo que se vive en la región San Martín y cómo se está manejando la creación de dicho partido.

“Vi el tráfico de influencia, el proselitismo político, vi el cobro de cupos, vi la corrupción y lo condeno”, señaló.

“El cobro de dinero a prefectos y subprefectos fue el final de toda alianza con Griselda Herrera, con Nicanor Boluarte y con su partido. Hay subprefectos como Ladis Saavedra en El Sauce, que se quebraban ante las exigencias de cupo. Yo Moisés Saavedra soy testigo al 100% de todo lo que hacía en la organización y estoy dispuesto a colaborar con la justicia”, precisó.

Moisés Saavedra pide garantías por su seguridad. Está dispuesto a venir a Lima, con todo y a pesar del peso de la propia presidenta del Perú, a quien en el pasado admiró. señaló el reportaje de Cuarto Poder .

