La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió la destitución de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides tras determinar su responsabilidad en faltas graves que comprometieron la ética y el debido proceso en su mandato, en el caso referido a la remoción indebida del fiscal Luis Felipe Zapata Gonzáles.

Según la JNJ, la remoción de Zapata careció de motivación adecuada, violando principios fundamentales de la función pública, como la ética, la probidad y el respeto al debido proceso. El Pleno detalló que Benavides fue responsable de una coacción laboral al realizar el cese sin la debida justificación, lo que generó un daño a la estructura del Ministerio Público.

A pesar de esta sanción, la Junta absolvió a Benavides de otras investigaciones administrativas relacionadas con su gestión, como la remoción de la fiscal Aurora Remedios Fátima Castillo Fuerman, el manejo del caso Sánchez Paredes y el cese de Víctor Manuel Cubas Villanueva, entre otros.

Absuelven a Enma Benavides

Por otro lado, la JNJ también absolvió a Enma Benavides, hermana de la ex fiscal, quien había sido investigada por su desempeño como jueza superior en la Corte Superior de Justicia de Lima. La JNJ concluyó que no se pudo acreditar responsabilidad disciplinaria en las actuaciones que se le imputaban, por lo que la ex jueza fue exonerada de cualquier sanción.

