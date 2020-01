Marco Tulio Falconí, miembro electo de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), aseguró que no renunciará al cargo y que mañana asistirá a juramentar junto a los otros 13 integrantes elegidos para conformar este organismo, entre titulares y suplentes.

“Definitivamente no voy a renunciar, he presentado mis certificados de antecedentes, en 38 años no he tenido cuestionamientos. Mañana voy a ir a juramentar. El proceso ya concluyó, si hubiera alguna variación se estaría yendo en contra de la seguridad jurídica”, dijo a Canal N.

Este domingo la Asociación Civil Transparencia exhortó al también exparlamentario a que dé un paso al costado y no asuma como titular de este organismo que reemplaza al extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Consultado sobre si aceptaría que, en la reunión que sostendrán los integrantes de la Comisión Especial de la JNJ previo a la juramentación de mañana, se revise la calificación que se le otorgó, Falconí sostuvo que se trataría de una situación irregular y “arbitraria”.

“Definitivamente no aceptaría que revisen mi puntuación, se tendría que revisar la evaluación de todos. No estoy de acuerdo con la calificación que se me hizo pues yo acredito estudios que superan lo solicitado y me calificaron 9.5 de 15, luego reconsideran esta decisión y me suman 2 puntos (a 11.5) objetivamente debería haber tenido el máximo puntaje y no fue así”, refirió.

“Resulta inexplicable que mañana se reúnan. Si cinco están de acuerdo, los otros dos pueden votar en discordia, así funciona en todas partes del mundo. Sería una arbitrariedad y contra todo el sistema de derecho”, agregó.

Además, Marco Falconí refirió que el documento emitido por el Ministerio de Defensa sobre el servicio militar que acreditó haber cumplido constituye una “participación política”.

“Curiosamente sacan un un comunicado diciendo que soy sargento segundo, he realizado servicio militar por tres años del 73 al 76. A los que ingresamos antes del 74 se nos consideraba licenciados”, manifestó.

Finalmente, se refirió a los cuestionamientos hechos por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, quien señaló que la bonificación que se le dio por haber cumplido el servicio militar fue irregular y que envió un oficio el último sábado a la Defensoría del Pueblo exponiendo su preocupación por la designación de Falconí.

“La Comisión Especial ya lo definió, 6 han votado a favor de la bonificación. De 7 miembros, 6 están de acuerdo en que sí me corresponde la bonificación. Es un tema cerrado, sería ilegal, arbitrario. La fiscal de la Nación dice que no esta de acuerdo, lo respeto, pero 6 miembros estuvieron de acuerdo. El proceso ya concluyó. Marianella Ledesma (presidenta del Tribunal Constitucional) tampoco puede pedir revisión. El tema ya terminó”, señaló.