De cara a próximos procesos electorales, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó aprobar y presentar al Congreso de la República una iniciativa legislativa a fin de entregar una compensación económica equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para los ciudadanos que cumplan la función de miembros de mesa.

La iniciativa en mención plantea modificar el artículo 55° de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) para hacer posible la compensación monetaria. Si se considera la UIT fijada para este año (S/4,950), el pago a los ciudadanos que ejerzan dicho cargo sería de alrededor de S/148.

La ONPE tendría a su cargo el pago y la distribución del incentivo, así como la regulación de diferentes modalidades de pago destinadas a facilitar su cobro.

“En el acuerdo del Pleno se señala que es importante hacer notar que los miembros de mesa se constituyen en un eje esencial durante la jornada electoral, toda vez que son autónomos en sus decisiones durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio”, se lee en el comunicado.

El JNE también recuerda que los miembros de mesa resuelven, por mayoría, las situaciones problemáticas que se puedan presentar durante la instalación, el sufragio y el escrutinio, pero sobre todo deben respetar y hacer respetar la voluntad de los electores durante el escrutinio, sin alterar los resultados.

El día de la jornada electoral estos ciudadanos desarrollan una labor continua de 16 horas desde que llegan a los locales de votación e instalan la mesa, hasta el escrutinio de las cédulas de sufragio y el llenado de las actas electorales.

“El otorgamiento de un incentivo económico a los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa garantizaría que el cumplimiento de dicha responsabilidad se encuentre asegurada, incidiendo positivamente en el desempeño de sus funciones y esto, a su vez, en un mejor desarrollo de la jornada electoral”, se lee en el texto.

Evitar ausentismo

En el comunicado también se precisa que la entrega del estipendio resulta necesario para compensar los gastos que realizan por su desplazamiento los miembros de mesa, que residen en zonas alejadas.

“El JNE precisa que, de acuerdo con la doctrina comparada, este tipo de beneficios se entregan a los ciudadanos que ejercen la citada función en los actos electorales de las Repúblicas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador y España”, agrega el organismo electoral.

Finalmente, el JNE recalca que esta propuesta pretende, además, evitar el ausentismo de los miembros de mesa, el cual puede generar -de no existir voluntarios que los reemplacen el día de la elección- que los 200 o 300 electores hábiles asignados a una mesa de sufragio no ejerzan su derecho al voto, si es que no se llega a instalar.

