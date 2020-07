Durante su participación en la comisión de Constitución, el jefe del gabinete de asesores del JNE, Manuel Chuquillanqui, informó que, de acuerdo a un primer planteamiento que se hizo sobre el cronograma electoral de los comicios del 2021, las elecciones internas en los partidos políticos deberían realizarse entre el 14 y 22 de noviembre.

El especialista agregó que dicha fecha permitiría que no haya ningún cruce con la fecha límite que tienen los partidos políticos para presentar la solicitud de inscripción de candidatos ante el JNE, que vence el 22 de diciembre.

“Con esa fecha, todos los plazos concatenarían en el cronograma electoral”, manifestó.

Un militante, un voto

Por su parte, el presidente del JNE, Víctor Ticona, insistió en la necesidad de que las elecciones internas de los partidos políticos se realicen bajo la modalidad de “un militante, un voto”.

En ese sentido, cuestionó el predictamen de la comisión de Constitución, que abre la puerta a que las agrupaciones políticas elijan a sus candidatos al Congreso por voto de delegados.

“Tenemos una observación puntual en el predictamen. No se asegura que la elección por delegados sea democrática, porque la remite a los estatutos del partido. No define que los delegados sean elegidos por los afiliados. En la fórmula se dice que los delegados son elegidos por el estatuto y el estatuto podría decir que los delegados son elegidos por los órganos dirigenciales, con ello no se asegura elección democrática”, cuestionó.

Ticona también pidió al Parlamento que apruebe una norma para que, de manera excepcional, el JNE proceda a instalar los Jurados Electorales Especiales (JEE) de manera progresiva.

Explicó que al haberse suspendido las elecciones primarias no sería necesario la pronta instalación de los JEE, debido a que no tendrían carga procesal que atender.