Según informe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la PNP el Equipo Especial PNP encabezado por Harvey Colchado no infringió el reglamento por participar en video de Fiscalía de la Nación en el que se refirió a la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

De acuerdo al INFORME No 021-2022-COMASGEN-CO-PNP/DIRNIC-SE, que presentó el portal Epicentro, el equipo " no ejecutó manifestación alguna ante la prensa por ende no requería autorización del comando”.

“Sí dieron cuenta a su superior de su presencia en dicho acto y si estaban obligados a hacerlo y a informar o dar cuenta sobre el particular. Al respecto se hace presente que el Equipo Especial de Apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder cuenta con autorización del comando policial y el sector interior para participar con el equipo en sede fiscal motivo por el cual no requería autorización más aún por el compromiso de reserva solicitada por el Ministerio Público”, refiere el documento.

LEER MÁS : Harvey Colchado: Fiscal Marita Barreto denuncia a directores de la Digimin y a viceministro del Mininter

La Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (Mininter) solicitó información por la presencia de Harvey Colchado y los otros coroneles que integran el Equipo Especial Policial en el video del pronunciamiento de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, del último martes.

En un oficio enviado con carácter de urgente al comandante general de la Policía, Raúl Alfaro, se pide informar si para la presencia en dicho acto se requería de autorización expresa de su superior.

Asimismo, se solicita precisar si dicho oficiales dieron cuenta a su superior de su presencia en dicho acto y si estaban obligados a hacerlo y a informar o dar cuenta sobre el particular.

De igual forma, solicitó que se informe si alguno de los coroneles que participaron en el acto se encontraba vistiendo alguno de los uniformes y distintivos establecidos en el Reglamento General de Uniformes de la PNP.