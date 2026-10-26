La Contraloría informó que el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) permitió a su Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estímulo (CAFAE) recaudar S/ 4.8 millones hasta julio de 2026, bajo un convenio que contraviene la normativa sobre bienes estatales.

Este acuerdo se firmó entre el INEN, el Sindicato de Biólogos de la institución (SIBIOINEN) y el CAFAE, por lo que se entregó a este último diversos ambientes en administración y uso temporal. A cambio, estableció que el instituto recibiría el equivalente al 10% de los ingresos recaudados, por concepto de conservación y mantenimiento.

La observación figura en el Informe de Orientación de Oficio n.° 021-2026-OCI/3757-SOO, que evaluó el período comprendido entre el 30 de octubre de 2023 y el 31 de julio de 2026.

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Más detalles del convenio

Según la Contraloría, el acuerdo se sustentó en las actas de negociación colectiva 2023-2024 e incluyó una oficina administrativa, dos cafeterías, 74 estacionamientos y otros 22 espacios ubicados en los pisos 1, 2 y 5 de la institución.

Se comprometió el INEN a dar facilidades para el funcionamiento de los equipos instalados en esos ambientes, incluidos los servicios de electricidad, agua y desagüe.

En tanto, CAFAE se comprometió a destinar los ingresos obtenidos a fines vinculados con su finalidad institucional. Una adenda suscrita el 2 de diciembre de 2025 extendió la vigencia del convenio hasta el 2 de diciembre de 2027.

Como resultado del acuerdo, se firmaron tres contratos que, de acuerdo con el órgano de control, permanecían vigentes y contravenían el marco legal. La recaudación acumulada ascendió a S/ 4 millones 820,478 al 31 de julio de 2026.

Cabe enfatizar que el artículo 35 del Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales recoge esta restricción y establece que los actos administrativos y contratos suscritos en contravención de ella son nulos de pleno derecho, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan.

Por ende, los funcionarios y servidores del INEN, a través del CAFAE, vienen adquiriendo derechos sobre bienes de su propia institución y obteniendo ingresos por su explotación.

“La Contraloría comunicó todos estos hechos al titular del INEN para que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas urgentes que correspondan para propiciar el correcto uso temporal de los bienes inmuebles de la entidad”, aclararon.