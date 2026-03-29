“Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. (Fotos: Paloma del Solar/GEC)
“Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. (Fotos: Paloma del Solar/GEC)
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La Iglesia católica de Perú invocó este domingo a reconocer las fracturas en la sociedad peruana, como la violencia y la pobreza, y a asumir el desafío de la reconciliación nacional , en un mensaje compartido por el inicio de los ritos de la Semana Santa.

El mensaje al pueblo peruano firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, presentó una invitación a mirar con sinceridad la realidad de la nación, “marcada por heridas que aún no han sanado: la violencia, la corrupción, la pobreza y la exclusión”.

Afirmó que la Semana Santa es también una oportunidad para “reconocer nuestras fracturas como sociedad y asumir el desafío de la reconciliación nacional”.

“Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos”, señaló la Iglesia en el inicio de los eventos previos a la muerte y resurrección de Jesús, según la fe católica.

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García precisó que les preocupa el avance del individualismo materialista, que debilita el bien común y profundiza las desigualdades, y recordó las palabras del fallecido Papa Francisco de que “cuando se pierde el sentido del bien común, se resiente la convivencia social y la paz se vuelve frágil”.

Los obispos peruanos afirmaron que “no es aceptable que, en un país rico en diversidad y recursos, muchos hermanos continúen viviendo en pobreza y sin oportunidades”.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, agregaron que el pueblo peruano posee “una profunda reserva moral, visible en la solidaridad, la fe y el compromiso silencioso” de tantos ciudadanos que trabajan por el bien común.

“Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Foto: archivo Andina/ difusión
“Solo mediante la verdad, la justicia y el perdón social podremos reconstruir la confianza entre los peruanos”, señaló el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana. Foto: archivo Andina/ difusión

Por tal motivo, la Iglesia reafirmó su compromiso de acompañar al pueblo en la búsqueda del desarrollo humano integral y resaltó las palabras del Papa León XIV sobre que Perú está llamado a seguir el camino de “la reconciliación, el diálogo y la unidad nacional”.

El mensaje de los obispos fue entregado a dos semanas de las elecciones generales en Perú, en las que se elegirá al nuevo mandatario y Parlamento, y en medio de un tenso clima de violencia en las calles por una ola de criminalidad en Lima y otras ciudades del norte del país.EFE

Elaborado con información de EFE

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