Las personas no puede ir a la cárcel por mentir, sostuvo el abogado penalista Humberto Abanto, al ser consultado por las investigaciones del denominado caso Rolex, donde se acusó a la presidenta Dina Boluarte del presunto delito de cohecho y donde brindó distintas versiones sobre cómo obtuvo los relojes.

En el programa Cuentas Claras de Canal N, el especialista en derecho indicó que las acciones que realiza la mandataria tienen que pasar por refrendo ministerial para que estas pueden ser efectivas.

“Las personas no van presas porque mienten. Tendríamos rebalsando las cárceles. O sea, no. El punto central es que, para que yo coheche a alguien, esa persona tiene que poder hacerlo. El presidente no puede hacerlo. Una lectura rápida de la Constitución le da como resultado que los actos presidenciales son nulos sin refrendo ministerial”, precisó.

Asimismo, indicó que las acusaciones que se han formulado frente a este presunto caso de cohecho, carecen de sustento.

“La presidenta de la República no puede desarrollar ningún acto sin referéndum ministerial. Entonces, cuando yo hago una investigación en la que solamente están Wilfredo Oscorima y la señora Boluarte, estoy planteando una tesis jurídicamente imposible”, remarcó.

Recordemos que la Fiscalía presentó una solicitud al Congreso de la República para que se reabra la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de cohecho pasivo impropio en el denominado caso Rolex.

En tanto, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, María Acuña, descartó atender este pedido de reconsideración e indicó al Ministerio Público respetar las decisiones tomadas.