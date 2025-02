El vocero presidencial Fredy Hinojosa, investigado en el marco del caso Qali Warma, se pronunció en las redes sociales luego de que el Poder Judicial rechazó su recurso de apelación y ratificó la orden de 6 meses de impedimento de salida del país que pesa en su contra.

“La verdad siempre prevalecerá. En los últimos meses, he sido blanco de una campaña mediática sin precedentes, construida sobre un cúmulo de mentiras y falsedades. Estos ataques, lejos de buscar la verdad, han intentado socavar mi reputación y desviar la atención de los hechos reales”, indicó.

En ese sentido, consideró que no hay nada que lo vincule con los actos ilícitos que se investigan y dijo que la sala judicial que lleva adelante el proceso determinó que estamos ante una investigación “incipiente”.

“Hoy, nuevamente, se magnifica una situación que, según el juzgado y la Sala Superior, es una investigación incipiente. ¿Dónde están las pruebas?, ¿dónde están los indicios razonables? No existen. No hay nada que me vincule con los actos ilícitos que se investigan”, cuestionó.

El vocero acusó una “campaña de desprestigio en su contra” tras este fallo judicial; sin embargo, remarcó que no se callará y que seguirá defendiéndose

“Esta es una campaña de desprestigio, por ser yo un objetivo político. No me callaré. No permitiré que la mentira se imponga. La verdad es mi escudo. Y, al final, la verdad prevalecerá”, apuntó.

¿De qué se le acusa a Hinojosa?

De acuerdo con la tesis fiscal, el dueño de la empresa Frigoinca, Nilo Burga, quien fue hallado sin vida el pasado 25 de diciembre en una habitación de un hotel, habría coordinado con Hinojosa cuando este último se desempeñaba como director de Qali Warma, a fin de que emita resoluciones en beneficio de su empresa.

Esto, a pesar que las conservas “Don Simón”, producidas por Frigoinca, no cumplía con los estándares de calidad y sanidad, siendo la presunta causa de la intoxicación de escolares en varias regiones del país.

Producto de este trato irregular, Frigoinca suscribió en total 108 contratos con los proveedores de Qali Warma en el periodo 2020-2024, valorizados en más de S/238 millones.

El jueves pasado, el Poder Judicial ordenó levantar el secreto bancario, tributario y bursátil de Hinojosa. La medida aplicará sobre el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2020 al 31 de octubre del 2024.

En paralelo, también se ordenó el levantamiento de su secreto de las comunicaciones. Las empresas de telecomunicaciones América Móvil (Claro), Telefónica del Perú (Movistar), Entel y Bitel, deberán remitir al despacho fiscal, en el plazo de15 días hábiles, los números celulares del vocero presidencial, así como su registro histórico de las llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes.