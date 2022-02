Hilda Geldres, ahora exfuncionaria del Ministerio de Energía y Minas y que permaneció en su cargo por solo tres días, dijo sentirse sorprendida por la publicación de la resolución que dio por terminada su designación este jueves y que se enteró de la noticia a través de los medios de comunicación y no por una vía oficial.

“[¿Usted se ha enterado ahorita en esta entrevista que ya no es funcionaria?] Yo también estoy sorprendida. No sé por qué se ha pasado a terminar esa designación. Estoy sorprendida. Recién ahorita me estoy enterando del cese de mi cargo”, comentó a RPP.

Geldres aseguró que tenía reuniones agendadas y que se informó sobre la resolución que dio por concluida su designación antes de partir a su trabajo.

“A mí también me sorprende porque han malinformado. Prácticamente mi experiencia laboral y profesional sí cumple con los requisitos y no solo he trabajado en el Estado como CAS, colocación (de servicios), todos mis trabajos han sido en temas de relaciones comunitarias”, precisó.

El Ministerio de Energía y Minas dio por concluida la designación de Hilda Geldres, quien luego de la segunda vuelta electoral en el 2021 compuso una canción celebrando la victoria de Pedro Castillo.

La resolución 064-2022-MINEM/DM, publicada este jueves en el boletín de normas legales de El Peruano, señala que “resulta necesario dar por concluida” la designación de Hilda Geldres Sánchez solo tres días después de su designación como jefa de la Oficina General de Gestión Social del Ministerio de Energía y Minas.

La ahora exfuncionaria señaló que fue convocada para ocupar un cargo de confianza por personal del ministerio a quienes no pudo identificar. Fue por esta convocatoria que acudió con su currículum para su entrevista correspondiente.

“A mí me llaman del ministerio y me dicen que han visto mi hoja de vida y que podía apoyar en un puesto de confianza. No pertenezco al partido Perú Libre, no conozco a nadie del partido, soy una profesional independiente y me dicen que van a evaluarme. Lo han evaluado, he cumplido los requisitos y por eso me quedé en le cargo”, aseveró.