A falta de cuatro meses para las elecciones generales del 2021, las agrupaciones políticas que están en carrera vienen coordinando sus campañas electorales, así como elaborando sus respectivos planes de gobierno.

Uno de estos partidos es Fuerza Popular, cuyo plan de gobierno está a cargo de Hernando ‘Nano’ Guerra García.

En entrevista con Gestión, el empresario y candidato al Congreso por el partido naranja nos cuenta cómo es que ingresó al fujimorismo y quiénes integran el equipo que está elaborando las propuestas de Keiko Fujimori. De igual forma, hace una reflexión sobre la posición adoptada por su agrupación política en el pasado y anuncia los principales temas que se impulsarán en el Parlamento.

-¿Cómo llegó a Fuerza Popular y cuándo tuvo su primer contacto con Keiko?

No he militado en ninguna organización política, yo siempre he militado en mi movimiento emprendedor que fundé hace años. Yo he estado tranquilo en mis temas particulares y Fuerza Popular me contactó para darles una conferencia en una escuela del partido (naranja) sobre pymes y emprendimiento, y yo acepté. Es después de esta charla que Keiko Fujimori me contacta y me dijo que le gustaba nuestra propuesta. Me preguntó si quería colaborar con ellos inicialmente en el plan de gobierno. Yo esperaba solamente una colaboración técnica, no tenía planes de hacer temas políticos, y luego ella misma me propuso, además de hacer el plan de gobierno, encabezar la lista por Lima, y es así como llego al partido.

-Usted anteriormente tuvo fuertes calificativos contra Keiko Fujimori, ¿se disculpó con ella?

Le dije cómo podríamos estar juntos en el partido si yo mismo, en el pasado, fui bien duro con ella. Me respondió: mira ‘Nano’, esas son cosas del pasado y hay que mirar hacia adelante”. Me dijo que había cambiado mucho después de la injusta prisión que tuvo, y más que hacer las pases fui yo que el que le pidió disculpas.

-Está postulando al Congreso como invitado del partido, ¿se va a afiliar a Fuerza Popular?

Es mi deseo afiliarme a Fuerza Popular, yo creo que las cosas se deben de hacer de manera correcta. Sería la primera vez que me uno como militante a un partido y ojalá se concrete. Pierda, gane o empatemos, me quedo en el partido y eso es algo que he decidido a nivel personal.

PLAN DE GOBIERNO Y CAMPAÑA ELECTORAL

-¿Cuántas personas integran el equipo de plan de gobierno?

Nosotros trabajamos a este nivel. Primero, hay un equipo técnico de militantes muy bien preparados, son jóvenes tecnócratas muy buenos. Adicionalmente hay otro equipo de profesionales que han aceptado colaborar con nosotros a dos niveles: un grupo aceptó darnos sus consensos sin necesariamente aparecer públicamente, mientras que hay un círculo de gente que postula al Congreso y trabaja directamente con nosotros en la elaboración del plan.

-¿Quiénes son?

En el tema de programas sociales está Martha Moyano, mientras que salud y ciencia y tecnología lo está viendo Ernesto Bustamante. En cuanto a gobiernos locales y reorganización del Estado está colaborando Patricia Juárez. El exministro Jorge Baca está viendo todos los temas económicos, con una serie de propuestas nuevas. Yo estoy viendo el tema de emprendimiento y generación de empleo. Fernando Rospigliosi ha entrado con nosotros a ver todos los temas relacionados con seguridad ciudadana y defensa. En el tema de la mujer y familia está Carmen Lozada, y, finalmente, en temas de corrupción y justicia constitucional está Diethel Columbus. Estamos hablando de un primer grupo de siete personas, más seis personas técnicas. Son como 15 personas en total.

-¿En qué estado se encuentra el plan de gobierno?

Yo te diría que se encuentra en 85%, o casi 90%. Las propuestas de cada uno de nuestros técnicos, más otras complementarias, ya están terminadas y plasmadas en el texto, y solo estamos terminando de revisarlo. Espero tenerlo terminado la próxima semana.

-¿Cómo se llama el plan?

Se llama “Plan de rescate y emergencia nacional 2021”

-¿Quién será el estratega de la campaña de Keiko Fujimori y Fuerza Popular?

Tengo entendido que aún no hay definido un estratega de campaña. Eso se define a nivel de la comisión política del partido, pero, por lo que sé, aún no hay un nombre definido.

-¿Cómo realizará Fuerza Popular su campaña electoral en medio de la pandemia?

Fuerza Popular es un partido muy organizado y disciplinado. En la medida en que se pueda Keiko estará presente con los candidatos. Esta será una campaña diferente, porque será más virtual y con más prohibiciones. Hay que tener cuidado y cuidar a la gente, a los postulantes. No vamos a propiciar tumultos o reuniones masivas, nosotros vamos a ser respetuosos con eso, ya lo hemos conversado.

-En elecciones anteriores se reveló que Alberto Fujimori coordinaba con algunos candidatos de Fuerza Popular y puso algunos nombres en la lista congresal. ¿Qué rol tendrá en esta campaña el expresidente?

En ese tipo de coordinaciones no tengo una información específica, pero lo que sí te puedo decir es que a mí me parece reconfortante ese acercamiento entre Keiko y su padre. Eso es bueno porque ha unido al fujimorismo, y debe demostrar al país que está unido. Ya si hay niveles de coordinaciones o influencias directas, no lo podría decir; sin embargo, Keiko es la que toma las decisiones.

-¿En este corto tiempo que lleva en el fujimorismo tuvo algún contacto con Alberto Fujimori?

No, yo no me he tratado con el ingeniero Fujimori. Yo lo conocí hace muchísimo tiempo cuando trabajaba en el diario El Peruano. Fue la única vez que tuvo contacto con él.

-En esta nueva etapa de Fuerza Popular, ¿qué rol tendrán los denominados integrantes de la “vieja guardia”, como Martha Chávez, Luisa María Cuculiza y Luz Salgado?

Sobre temas específicos de conducción política, no podría opinar porque aún no soy militante. Lo que sí te puedo decir es que el fujimorismo es uno, y el hecho que se haya unido este grupo me parece extraordinario. Eso demuestra la apertura que tiene Keiko Fujimori y la necesidad de que nos juntemos.

-¿Usted ve a acorto plazo una reconciliación entre Keiko y Kenji?

Eso no te lo puedo decir, es cuestión de ellos y a mí, lo que me gusta, es que voy viendo ese acercamiento entre Keiko y su padre, y que hace bien a la familia. Las cosas de la familia son cosas de la familia y creo que hay que dejarlo en esa dimensión.

IDEOLOGÍA Y NUEVA POSTURA

-Mucha gente señala que Fuerza Popular fue obstruccionista en el Congreso anterior y que los actuales legisladores han tratado de revertir esa imagen. ¿Cuál es su reflexión?

En primer lugar, se menciona que el fujimorismo fue obstruccionista, pero no se calcula cuánta oposición le hizo la izquierda al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, el juicio siempre se hace contra Fuerza Popular y no sobre el otro lado, que fue igual de obstruccionista.

-Pero el fujimorismo, en el 2016, era mayoría y con sus votos aprobaban o rechazaban cualquier iniciativa del Gobierno, no la izquierda…

Sí, por supuesto. Que uno sea una mayoría, y que el Gobierno sea otro, no significa que uno cambie sus posiciones. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando la mayoría del Parlamento es demócrata son muy duros con el gobierno republicano, y viceversa, y eso es parte de la democracia. Lo terrible es cuando la oposición se hace fuera de la ley, cuando la oposición se hace cerrando carreteras, con violencia, eso es lo que deberíamos preguntarnos.

-¿Fuerza Popular ha hecho un mea culpa por esta situación?

Ha habido errores y el mismo Luis Galarreta reconoció que salieron con el “cuchillo entre los dientes”, y que no debió hacerse eso; sin embargo, la oposición es así. Mucha gente critica eso porque quizás hubiera querido que el fujimorismo colaborara con el gobierno de PPK. ¿Cómo será hacia adelante? Uno aprende de los errores, uno debe hacer una oposición constructiva y, de repente, menos fuerte, pero siempre sustentando las posiciones que se hacen. Vamos a hacer siempre propuestas sustentadas.

-¿Cómo será el nuevo fujimorismo y que temas buscarán plantear en el Congreso?

No sé si es atrevido decir que habrá un nuevo fujimorismo, porque yo no soy quien para decirlo. Pero dentro de los lineamientos que hemos conversado con Keiko Fujimori está la defensa de la democracia y de las normas e instituciones del país, la defensa del modelo económico, la defensa de la vida y nada de populismo.

-¿A qué se refiere?

Keiko Fujimori ha sido bien clara y ya lo ha dicho en una presentación hace poco: no vamos a apostar por el populismo, así nos cueste votos. Por último, queremos ser modernos en nuestras posiciones, hacer propuestas innovadoras que conviertan al estado en gerencial

-¿Cuál es la ideología de Fuerza Popular?

Creo que el fujimorismo tiene varias vertientes. Tiene una vertiente que viene del centro izquierda, otra viene del centro y va hacia el centro derecha. Hay una vertiente económica que es la defensa de una economía social de mercado, no una economía de libre mercado. También hay una defensa de los valores históricos del Perú, de la familia, la vida. Todo esto va confluyendo en una especie de ideas programáticas que pueden dar a entender la ideología que hay detrás del fujimorismo.

-¿Quiere decir que, para usted, el fujimorismo es una suma de varias sub ideologías?

Yo no sé si hay sub ideologías en la esfera política, pero creo que es una suma de corrientes, que se expresan alrededor de estos temas que he planteado.

-¿Cómo explica esa vertiente de centro izquierda?

Hay un fujimorismo de centro izquierda. Keiko lo ha mencionado, hay gente que se siente (de esa ideología), y que está en el fujimorismo, y así lo han expresado.

-O, sea, ¿hay fujimoristas de centro izquierda en el partido?

Sí, claro. Sí. Lo que no hay es extremistas de izquierda radical y nunca lo habrán. En síntesis, el fujimorismo no se sitúa en una división clásica de la política, pueden haber gente de centro izquierda, puede haber gente de centro, hay gente de centro derecha también.

-Pero la opinión pública ubica a Fuerza Popular en la derecha extrema

La extrema derecha no está en el fujimorismo, nunca lo ha estado, no hay posiciones de extrema derecha. Si tú le preguntas a muchos fujimoristas, te van a decir yo soy de centro, otros de centro izquierda, y otros de centro derecha.