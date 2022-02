El flamante jefe del Gabinete Ministerial, Héctor Valer, destacó que cumplirá con pagar una deuda que asciende a más S/43 mil en la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

“He sido empresario aparte de asumir en el Congreso de la República y es cuando dejé la empresa. Voy a averiguar de qué se trata y si se debe hay que cumplir”, manifestó en diálogo con RPP.

Ante la consulta de la deudas que registra también por las asociaciones del Centro Jurídico Valer S. A. C. y Centro Jurídico Valer & Abogados S. A. C., el primer ministro aseguró que “claro que sí (voy a pagar)”.

“Siempre lo he pagado. Deber a la Sunat no es malo, lo malo es no pagar. De eso no cabe duda”, sentenció.

Reuniones con Castillo

Según Valer Pinto, ha ido “madurando” la relación con el presidente Pedro Castillo desde que asumió la vocería de la bancada Perú Democrático.

“Han sido varias reuniones. La primera visita fue hace 15 o 20 días. (...) No hablamos del premierato sino de la situación del país y poco a poco ha ido diseñando conversaciones con él. Revisando el discurso de 28 de julio, hemos revisado algunas normas, fue todo un proceso de maduración”, indicó.

“Me llamaba para discutir porque asumí la vocería de una bancada (Perú Democrático) concertadora. Entonces, creyó por conveniente después de la primera reunión llamarme para tener un análisis político del país”, añadió.

Asamblea Constituyente

Sobre la Asamblea Constituyente, dijo que “no se construye de la noche a la mañana”, sino a “lo largo de todo un proceso”.

“Y ese momento constituyente tienen que dar a una nueva Constitución. Y todo ello convocando a los diferentes actores económicos, sociales, ambientales sin llegar a la violencia”, puntualizó.

Valer Pinto juró como presidente del Consejo este martes en reemplazo de Mirtha Vásquez. A su salida de Palacio de Gobierno, señaló que el Ejecutivo “viene cumpliendo” con sus propuestas de campaña, entre ellos la redacción de una nueva Constitución.