El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo ante el Congreso de la República para modificar el código penal e incorporar el delito de terrorismo urbano no busca afectar el derecho a la protesta.

“Descartamos que el proyecto tenga el propósito de mermar el derecho fundamental de los ciudadanos a la protesta. Nosotros respetamos la movilización y la protesta social, lo único que pedimos es que las protestas se realicen de manera pacífica”, indicó.

Tras su participación en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, el jefe de Gabinete enfatizó que desde el Ejecutivo “no tolerarán el vandalismo en las protestas”.

“No podemos tolerar el vandalismo, la protesta criminal, la que en su momento ha impedido que, con las carreteras bloqueadas, las ambulancias no pasen; aquella protesta que significó la quema de sedes de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, y de comisarías. Esa protesta no la aceptamos y no la vamos a tolerar. Por lo demás, el pueblo tiene el libre derecho de manifestarse libremente”, precisó.

Asimismo, informó que solicitará al Parlamento su participación en el debate en torno al texto sustitutorio sobre terrorismo urbano. “Lo que está ocurriendo en el Perú es terrorismo urbano. No tenemos que emplear otro tipo de lenguaje. A las cosas hay que llamarlas por lo que son”, aseveró.

Llamado al diálogo

Recientemente, los gremios de transportistas anunciaron un paro nacional para el próximo jueves 10 de octubre. En ese sentido, Adrianzén hizo un llamado a los dirigentes a continuar con el diálogo.

“Estamos promoviendo medidas normativas para endurecer las penas contra el sicariato y la extorsión, y crear la figura del terrorismo urbano. Creemos que esas medidas, junto al quehacer de inteligencia del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión de la PNP contribuirán a combatir la inseguridad ciudadana que se vive en la actualidad”, señaló.