Al 98% de las actas procesadas por la ONPE, hay nueve partidos que aseguraron su participación en el próximo Congreso. Una de estas agrupaciones es Fuerza Popular, que sería la segunda o tercera fuerza política en el próximo Parlamento.

Al respecto, el virtual parlamentario naranja Hernando Guerra García adelantó que la actitud de su futura bancada, en comparación con años anteriores, será más dialogante y menos confrontacional.

“Nosotros tenemos instrucciones claras de Keiko (Fujimori) de tener un comportamiento muchísimo más coordinado y democrático. La confrontación nunca es buena, y nosotros estuvimos en el guión de la confrontación, y supimos salir de ahí. Eso no le hace bien al país, supimos salir, hicimos daño y lo reconocimos. Un político que no aprende de los errores, no va a poder rectificar y no será querido por la gente”, señaló a RPP.

En lo que respecta la segunda vuelta, Guerra García dijo que su agrupación se centrará en captar la atención de la gente que no votó por su agrupación ni por Perú Libre.

“Un 70% del país no ha votado por ninguno de las dos principales fuerzas. Ese es un llamado de atención y que debemos atender. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar a la población, a la gente, a las partes políticas, pero también hay sectores que han votado en nulo/blanco. Esa es nuestra primera intención, tener una buena fotografía de cómo han sido los resultados”, anotó tras precisar que también escucharán a los gremios y las pequeñas y medianas empresas.

Rediseñar Cofopri

En otro momento, Guerra García cuestionó que en el tema de titulación no se haya avanzado mucho debido a la inacción de Cofopri.

“Cofopri fue creada por Alberto Fujimori y llegó a dar un millón de títulos hace más de 20 años. Actualmente tenemos un déficit, una espera de por lo menos 2 millones de personas que esperan regularizar, tener títulos y ser propietarios. Este trabajo no lo ha hecho Cofopri, porque muchas partes de nuestro estado han funcionado mal”, aseveró tras precisar que dicho organismo dejó de funcionar y dio espacio a la informalidad y tráfico de tierras.

En ese sentido, dijo que Fuerza Popular, de llegar al Gobierno, trabajará en rediseñar y repotenciar Cofopri.

“Además de este tipo de informalidad, debemos enfrentar la informalidad en negocios. Por eso vamos a impulsar una comisión nacional por la formalización. Esto hay que hacerlo al más alto nivel, hay que tener una política de Estado por la formalización”, añadió.