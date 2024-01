El expremier Aníbal Torres se encuentra en serios aprietos. El Poder Judicial realizará el próximo miércoles 14 de febrero, a las 10:00 a.m., una audiencia en la que se evaluará el pedido de apercibimiento (sanción) de la Fiscalía en su contra por infringir una de las reglas de conducta que debe cumplir.

Esto, luego de que se conociera que el también exasesor de Pedro Castillo se habría comunicado recientemente con el exministro de Defensa, Gustavo Bobbio, quien es testigo en el proceso judicial que sigue por el caso Golpe de Estado.

La audiencia estará a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que lidera Juan Carlos Checkley, quien convocó a la audiencia a los representantes del Ministerio Público y la Procuraduría.

“El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, evaluará el pedido fiscal para invocar a (Aníbal) Torres cumplir con las reglas de conducta, bajo advertencia de revocarse la medida de comparecencia con restricciones por prisión preventiva”, informó el Poder Judicial.

Torres es investigado por el presunto delito de rebelión en el marco del proceso que se sigue por el fallido golpe de Estado de diciembre pasado. Por estos hechos, la Fiscalía solicitó que el expremier cumpla una pena de 15 años de prisión efectiva.

La comunicación entre Torres y Bobbio

El pasado viernes 12, Bobbio reconoció en una entrevista con RPP haberse reunido recientemente con Torres y conversado sobre los hechos del golpe de Estado en su vivienda de San Isidro.

Esto, a pesar de que, en diciembre pasado, el Poder Judicial ordenó que el expremier afronte este proceso bajo comparecencia con restricciones. Entre las prohibiciones que se le impuso, destaca la “prohibición de comunicarse con los demás investigados y las personas que hayan declarado o vayan a declarar como testigos en esta investigación”.

“Yo creo en algunas personas. Yo creo en Aníbal (Torres). He hablado con él hace una semana. Después de ese 7 de diciembre (del 2022), he hablado hace una semana. Lo llamé y le dije ‘Aníbal, quisiera conversar contigo’. ‘Vente a mi casa’. Salí corriendo, vivo a 40 cuadras de él. Le dije ‘¿qué pasó?’. Me dijo: yo no tenía la menor idea, como tú tampoco. Nada más”, indicó en aquella oportunidad.

A su juicio, el expremier “no estaba involucrado” en estos hechos y dijo que “no hay ningún elemento probatorio en su contra”.

En diálogo con el diario El Comercio, Bobbio ratificó que se reunió con Torres y señaló que este no sabía que tenía una prohibición para comunicarse con testigos de la pesquisa.

Por su parte, el abogado del expremier, Duberlí Rodríguez, intentó minimizar el reciente encuentro entre su patrocinado y Bobbio al señalar que “no es una prohibición tajante” dicho mandato judicial.

“Es un tema bastante relativo (...) es una cosa bastante, digamos, superficial. ¿Por qué se prohíbe una reunión entre investigados y testigos? Porque podrían ponerse de acuerdo sobre lo que van a declarar, pero en este caso, (Gustavo Bobbio) ha declarado dos veces con anterioridad a la visita protocolar que le hace”, señaló a Canal N.

