Juan Carlos Villena, Fiscal de la Nación interino, solicitó que se reactive el equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba al Equipo especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop). Sin embargo, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, explicó a qué se debe esta desactivación.

Eficcop sigue funcionando

Durante una entrevista, el premier indicó que tanto la Eficcop, como la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), continúan funcionando.

“El ministro del Interior, Walter Ortiz, hace una evaluación, no de ayer, de semanas atrás. Evalúa la restructuración del aparato fiscal vinculado y toma decisiones al respecto; incluso parte del personal de Eficcop fue trasladado a la Diviac, que intervino ayer en el operativo. No es que la PNP desarticula el proceso de investigación de la Eficcop y afecta a los organismos. No se ha tocado en absoluto la estructura fiscal porque no se podría”, dijo para RPP.

“Tenemos que hacer una precisión. Estos equipos actúan a pedido del Ministerio Público, son destacados por la PNP, pero se encuentran recolocados e incluso reforzando la Diviac, que ya es un equipo muy grande y que ya tiene un nuevo jefe”, agregó Adrianzén.

En este marco, negó que se vaya a reactivar el equipo: “ No lo veo probable porque estamos frente al quebrantamiento de una norma legal expresa . Si el equipo tiene que reactivarse, más adelante en condiciones distintas, con órdenes distintas y con fundamentos jurídicos que lo coloquen como una infraestructura diferente a la que tiene Diviac”.

Adrianzén defiende a Boluarte

Gustavo Adrianzén reveló que la presidenta se reunió con Franco Moreno (nuevo jefe de la Diviac) para tomar acciones contra la corrupción y que no solo fue él, sino otras autoridades del Estado. Además, aseguró que esta reunión no fue para evitar la captura de Nicanor Boluarte.

“Quizá pueda demostrar la autonomía y separación de los poderes. Si ella hubiese tenido la pretención de evitar aquello, la detención no se hubiese producido. No es que ella pueda convocar al nuevo jefe de la Diviac para influir sobre él y evitar que los hechos ocurran, porque ahí está la evidencia. La Diviac sigue sólida y fuerte, más allá de la remoción que puedan tener sus jefes eventualmente. Se respeta la institución”.

En cuanto al mensaje que Dina Boluarte expresó ayer, tras la captura de su hermano, el premier explicó que esto habría sido para que no los vinculen de manera negativa.

“Si hubiese hecho lo contrario y estaba al lado de su hermano, hubiesen dicho que ahí está el vínculo y que él toma decisiones en el Estado. La afectación personal que significa para una persona es muy grande, y esto es muy doloroso y se supo poner poo encima de ello y asumir sus funciones como jefa de Estado”.

