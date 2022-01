El Ministerio de Energía y Minas designó este domingo al excongresista Daniel Salaverry como el nuevo presidente del directorio de Perupetro, el nombramiento se da luego de que este sostuviera una reunión el día de ayer con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno.

La resolución suprema N° 002-2022-EM, publicada en el diario El Peruano, oficializa la designación de Salaverry Villa y lleva las firmas del mandatario y del titular del sector, Eduardo González.

En el mismo número del cuadernillo de normas legales se dispuso la salida de Seferino Yesquén León del cargo de titular de Perupetro, dándosele las gracias por los servicios prestados.

La visita de Salaverry

El excandidato presidencial y excongresista Daniel Salaverry visitó el despacho del presidente Pedro Castillo la mañana del sábado 8 de enero y permaneció ahí por poco más de hora y media.

Según el registro oficial de visitas del Ejecutivo, Salaverry llegó a Palacio de Gobierno a las 9:15 para visitar a título personal al mandatario y se retiró a las 10:55 a.m.

Esto ocurrió luego que se presentara el canciller Óscar Maúrtua en la casa de Gobierno entre las 8:55 y las 9:19 a.m., y en paralelo a una visita que hizo el ministro de Educación, Rosendo Serna, entre las 9:05 a.m. y que permaneció en el lugar hasta las 11:46 a.m.