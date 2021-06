Jean Paul Benavente, presidente regional de Cusco, explicó que el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, ha sido invitado para participar en al IV Cumbre de la Descentralización -en la que participarán los gobernadores regionales y que se llevará a cabo el 24 y 25 de junio- “en estricta consideración de las cifras oficiales de ONPE, que al 100% lo dan como ganador de la segunda vuelta”.

Pese a que -hasta el momento- el JNE todavía no proclama al ganador de la contienda electoral dado que está en pleno proceso de evaluación los recursos de nulidad presentados por ambos grupos políticos (Fuerza Popular y Perú Libre).

“La Cumbre de la Descentralización, es un evento que se prepara desde hace tres meses, con participación de expositores internacionales y nacionales, para abordar la estabilidad y crecimiento económico, mejorar servicios de salud y educación, luchar contra la corrupción, entre otros. En este evento, el presidente Sagasti desde hace días ha preferido no participar, por lo delicado de la coyuntura política”, explicó a Gestión la autoridad regional.

“El señor Castillo ha sido invitado en estricta consideración de las cifras oficiales de ONPE que al 100% lo dan como ganador de la segunda vuelta. Es la única cifra oficial que tenemos, todo lo demás serían especulaciones ”, agregó Benavente sobre las razones de la participación del candidato de Perú Libre.

Más temprano -en diálogo con Exitosa- aclaró que en la Cumbre de la Descentralización participarán más de 20 gobernadores regionales y que este es un evento distinto al Inti Raymi.

“Hablo a título personal, estoy observando que hay un resultado que nos dice que al 100% de conteos (de ONPE) hay un ganador (Pedro Castillo) , nosotros (gobernadores) estamos invitando a esa persona”, agregó a Exitosa.

La autoridad mencionó que Castillo Terrones aún no ha confirmado su presencia aunque espera que acuda con integrantes de su equipo técnico.

Igualmente descartó una supuesta ceremonia de reconocimiento a Castillo durante la cumbre. Remarcó que solo se le entregará la agenda de trabajo, “nada más”.

“No, no, no, en absoluto, solo se va a entregar la agenda, nada más”, puntualizó.