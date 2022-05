El gobernador regional de Apurímac, Baltazar Lantarón, lamentó las palabras del premier Aníbal Torres, quien dejó entrever que podría ser secuestrado en caso de visitar la provincia de Cotabambas.

Como se recuerda, durante su interpelación en el Congreso, Vásquez se refirió a los conflictos sociales en el país y en específico el que ocurre en Las Bambas.

“Por supuesto que he querido escuchar a la comunidad, cuáles son sus necesidades, pero la comunidad se niega. Quieren que yo vaya allí en donde ellos están levantados, que me vaya para que me puedan secuestrar. No pues”, indicó el presidente del Consejo de Ministros (PCM).

De este modo, estas calificaciones fueron enfrentadas y lamentadas por el gobernador, quien expresó que el premier, una vez, se está burlando del pueblo de Apurímac, así como se lo hizo saber en vivo al presidente Pedro Castillo, en la visita del mandatario al sur del país.

“Señor premier, en Apurímac no somos secuestradores, somos un pueblo de trabajo y emprendimiento”, dijo Lantarón de forma enfática en un video.

El Gobernador instó al premier a que llegue a la provincia de Cotabambas para solucionar los problemas entre las seis comunidades locales y la empresa minera, que genera millones de perdidas diarias a la región del país.