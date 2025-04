Este jueves, la Sala de Apelaciones del Poder Judicial confirmó la nulidad del juicio oral contra Keiko Fujimori en el caso Cócteles, rechazando las apelaciones presentadas por la Fiscalía y la Procuraduría. Giulliana Loza, abogada de la lideresa de Fuerza Popular, afirmó que el responsable de la caída del proceso es el fiscal José Domingo Pérez y adelantó que están evaluando seriamente solicitar cambio de fiscales.

“La sala nos ha notificado la resolución por la cual, por unanimidad confirma la nulidad del juicio y la acusación, por tanto todo se retrotrae a la etapa intermedia. Esto implica que un fiscal, esperamos que sea uno objetivo y no el fiscal Pérez, debiera de formular un requerimiento nuevo que será debatido y refutado por las defensas y que será decidido, ante un nuevo juez”, explicó la abogada de Keiko Fujimori.

“Creería que el fiscal (Rafael) Vela debiera disponer su exclusión y no lo digo yo, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, la Sala Penal Nacional, la Corte Suprema. El único responsable de todo esto que ha sucedido, es el fiscal Pérez, porque fue él quien presentó una acusación apresurada un 11 de marzo del 2021, que mereció 19 devoluciones con 21 requerimientos que origina que hoy se devuelva todo a fojas cero”, añadió.

El abogado Loza indicó que actualmente no existe ninguna acusación, ya que la misma fue anulada. Aseguró que la acusación presentada por el fiscal José Domingo Pérez carecía de fundamento, tanto en forma como en fondo. En ese contexto, destacó que no se contó con un juez imparcial, ya que, de haber sido así, el caso no habría superado la etapa intermedia y habría sido archivado.

Añadió que hasta el momento el fiscal Pérez no ha presentado pruebas suficientes que puedan demostrar la comisión de algún delito. Además, adelantó que están considerando seriamente solicitar un cambio de fiscales en la investigación.

