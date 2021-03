El candidato presidencial de Victoria Nacional, George Forsyth, aseguró que el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, “no tiene actitud” para ser presidente de la República porque no puede “controlarse”.

El exalcalde de La Victoria consideró que López Aliaga tiene “ideas sumamente radicales” y que tampoco sabe “controlar sus emociones”.

“[Rafael López Aliaga] tiene ideas sumamente radicales, hemos visto que ni siquiera tiene ni la actitud ni el aplomo para controlar sus emociones. Un presidente no podría salir gritando y vociferando lisuras, los peruanos debemos saber a quién elegimos. Ahora no solo se deben analizar propuestas, sino también a las personas”, sostuvo desde Piura en donde realizó actividades de campaña.

En otro momento, Forsyth cuestionó a la propuesta del candidato de Acción Popular, Yonhy Lescano, de pedirle al gobierno de Chile la devolución del monitor Huáscar y la calificó de populista e “irrealizable”.

“Su propuesta no se puede cumplir. Es completamente populista. Ya salieron los chilenos a decir que eso no es viable. El Perú está abandonado por personas que han estado 20 años en el Congreso y no han hecho nada. Nosotros somos el cambio”, manifestó.

“Es terrible que los políticos de siempre engañen a los peruanos. Necesitamos plantas de oxígeno, mejorar la salud, la educación y reactivar el país para salir de esta crisis económica”, remarcó.