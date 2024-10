El partido Fuerza Popular, con su candidata Keiko Fujimori, se sintió como uno de los más perjudicados, considerando que los resultados de la segunda vuelta electoral de ese año tuvieron un responsable: Jorge Luis Salas Arenas, magistrado supremo y presidente del JNE, quien ha negado -en toda oportunidad que ha tenido- haber ayudado a Perú Libre a ganar los comicios.

Miguel Torres, Subsecretario General Nacional de Fuerza Popular, conversó con Gestión acerca de las expectativas que tiene el partido en el nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo. Además, adelantó cuáles son los planes del fujimorismo, pensando ya en las Elecciones Generales 2026.

Se concretó la salida del Dr. Salas Arenas del JNE, algo que pedían algunas agrupaciones políticas que acusaban fraude en las últimas elecciones, ¿cómo evalúa finalmente su gestión?

Creo que estás siendo muy optimista y bien intencionado en señalar que era lo que pedíamos solo aquellos que habíamos cuestionado las elecciones. Yo creo que en realidad toda persona que quiera ver las cosas como son, sabía que el señor Salas Arenas podría garantizar cualquier cosa menos elecciones limpias para cualquier proceso electoral.

Sí, te soy sincero, celebramos que él haya dejado esta posición. No tengo la certeza que haya pasado a otra ubicación específica y haya retornado a la Corte Suprema. Lamento mucho por aquellas personas que vayan a tener que ventilar sus casos ante él, porque la verdad es que en la calidad profesional dejó mucho que desear.

¿Y qué espera Fuerza Popular del nuevo presidente del JNE, el señor Roberto Burneo?

Evidentemente, nosotros tenemos la mayor de las expectativas, sobre todo para no caer en una situación parecida a la que vivimos hace algunos años con Salas Arenas. Reconocemos que el Dr. Burneo posee experiencia en temas constitucionales, sin embargo lo más importante es que conforme vaya avanzando en su labor pueda demostrar la imparcialidad que lo diferencie de su antecesor.

¿Hay algún pedido en particular hacia él?

De hecho, la principal responsabilidad del presidente del JNE es garantizar la transparencia de los procesos electorales. Todo aquello que ayude a esa transparencia, va a ser bienvenido. Yo le pediría con muchísima atención que sea muy activo en proponer medidas legislativas que aseguren la transparencia de las elecciones, que sean justas y democráticas, que realmente reflejen la voluntad de la población.

La tecnología ha avanzado tanto que, tranquilamente, el JNE podría incentivar y priorizar que se utilicen mecanismos para poder asegurar la voluntad de la población.

Entiendo que el presidente del JNE es bastante joven, dentro del promedio de sus antecesores. Espero que eso sea un activo importante para que pueda proponer cosas innovadoras.

¿Debería ser enfático el Dr. Burneo en anunciar la tacha a partidos que tengan como cabeza a sentenciados por casos graves como el señor Antauro Humala?

Más que sentenciados por casos graves, porque no existe una norma que ampare esa situación, creo que sí queda claro que se deben tachar aquellas propuestas cuyo fundamentos se concentran en el terror, en la agresividad, que se concentran en más bien dejar la dignidad de otras personas, de otros seres humanos. Eso sí está facultado el JNE y esperemos que lo haga.

El señor Martín Vizcarra en sus redes sociales, prácticamente, hace el trabajo de una campaña electoral ¿Qué debería hacer el JNE en caso decida postular?

Él está imposibilitado de participar. Está inhabilitado de ejercer cargos públicos y de si quiera candidatear a cualquier tipo de posición. Entonces creo que, en el caso negado que este sujeto intentara hacerlo, se espera que el JNE haga cumplir la Constitución.

¿Se decidió que Keiko Fujimori sea la candidata de Fuerza Popular en 2026?

No, te soy sincero, nosotros estábamos muy animados con la candidatura de don Alberto Fujimori. A más de uno nos llenaba de esperanza. Había logrado la reunión de muchos fujimoristas y simpatizantes que veían en él, una propuesta de autoridad, orden y solución de problemas. Hoy con su lastimosa ausencia, yo como militante diría que espero que Keiko Fujimori se animara. Sin embargo, en más de una oportunidad ella nos ha dicho que esa es una decisión que la tomará con su familia y que luego, de ser así, pasará a una segunda etapa en donde el partido, seguramente, por aclamación la respaldaríamos. Tenemos que tener un poco de paciencia. Ella en su visita a España ha dicho que también está dentro de nuestra agenda ver la posibilidad de alianzas entre partidos, con agrupaciones de centro derecha.

¿Qué opinión le merecen las marchas, que reclaman al Congreso y Gobierno tomar acción frente a la inseguridad ciudadana?

Las demandas tienen una equivocación respecto a quién se les dirige. Respecto al Congreso, en inseguridad ciudadana poco o nada puede hacer. No es que nos falten normas. Lo que falta es un Ejecutivo que sepa aplicar las normas, que sepa tener autoridad y tomar decisiones difíciles, pero necesarias. No es el Parlamento el lugar para asegurar esta lucha, hay que hacer una reflexión al Ministerio Público y Poder Judicial.

¿Y por eso las cosas están como están?

El Ejecutivo no tiene la autoridad suficiente para poner orden en nuestro país. Algo que si nosotros hubiésemos sido gobierno no hubiese sucedido. Tenemos a la Fiscalía distraída en hacer política.

¿Algo que podría cambiar con la nueva fiscal de la Nación?

Espero que sí. Respetando siempre cada una de las funciones que tienen los diversos poderes del Estado.

¿Qué opinión le merece la situación del expresidente Alejandro Toledo, condenado por la justicia?

No puede ser algo que nos alegre. No solamente porque es un ser humano, sino porque además nos llena de vergüenza que nos suceda algo así. Que nos de vergüenza que desde el señor Toledo nos demos cuenta que en más de una oportunidad algunos políticos y activistas se irrogan los reclamos válidos de la población y en realidad los defraudan entrando al poder haciendo política para sus beneficios.

Yo lo veo a Toledo y digo: él se alzó como presidente de la República por los reclamos que había en contra del fujimorismo. No lo voy a negar. Y seguramente habían varios reclamos. Sin embargo, no me da más que pena la miseria de este sujeto, aprovechó estos reclamos, llegó al poder y se aprovechó de su posición.

