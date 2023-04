La bancada de Fuerza Popular le ha dado la espalda a la congresista María Cordero Jon Tay, denunciada por recortar el sueldo de sus trabajadores de su despacho.

No solo la denunciaron ante la comisión de Ética del Congreso, sino también ahora alistan una denuncia constitucional en su contra, para que sea desaforada del Parlamento.

Así lo dio a conocer el legislador Hernando Guerra García, tras precisar que los audios difundidos ayer, y que acreditarían que la legisladora habría recortado el sueldo a sus trabajadores, son vergonzosos.

“Vamos a presentar la acusación constitucional y lo vamos a hacer también los voceros con los congresistas. O sea, una denuncia constitucional para que sea desaforada”, indicó a Canal N.

El congresista aseguró que la ciudadanía merece explicaciones y disculpas por parte de Fuerza Popular ante la información difundida sobre su colega. En ese sentido, enfatizó que están coordinando con otras bancadas para evitar algún tipo de blindaje en su caso.

“(María Cordero) ha señalado cosas que no son ciertas, pidiendo por la campaña de Keiko Fujimori en Tumbes, pero ella no fue a Tumbes, porque no tuvo permiso. Fue una campaña limitada por el juez. Tampoco Kenji Fujimori participó en ningún acto de campaña. Distorsiona lo que se puede hacer en una campaña. Además, menciona al presidente (Alberto) Fujimori y señala que se tiene que usar para su salud. Es decir, todo eso es mentira”, recalcó.

En la misma línea, la vicepresidenta del Parlamento, Martha Moyano, coincidió con Guerra García al señalar que la denuncia constitucional contra Cordero Jon Tay se está preparando

“Realmente que le caiga todo el peso de la ley; ha hecho uso y abuso de su cargo”, dijo a RPP, tras precisar que se siente indignada por las afirmaciones vertidas por la congresista en los audios propalados en la prensa.

“Rechazamos tajantemente lo que ella (María Cordero) ha dicho, no es verdad. Es una persona que nos está demostrado que está cometiendo delitos, porque esto es un acto delincuencial”, aseveró.

