Ya son cinco los legisladores que se encuentran en el ojo de la tormenta al verse involucrados en presuntos cobros irregulares a trabajadores de su despacho. La última congresista en unirse a esta selecta lista es María Cordero Jon Tay, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación como presunta autora del delito de concusión.

En la investigación fiscal también se incluye a Braden Alexander Paredes Calla, técnico de archivos del Congreso, como presunto cómplice del mismo delito.

Al respecto, la vicepresidenta del Congreso, Martha Moyano, invocó a los trabajadores de su institución a denunciar posibles recortes de su sueldo.

“Quiero aprovechar el medio para decirle a todos los trabajadores que le sirven a la nación y sabe que el parlamentario está haciendo actos delincuenciales, cobrándoles, tienen que salir a decirlo. Díganlo. A ese trabajador parlamentario se le tiene que abrir un proceso reglamentario inmediatamente porque no puede estar coludido con este tipo de delitos”, señaló a radio Exitosa.

La también congresista de Fuerza Popular recalcó que este tipo de acciones deben ser denunciadas al instante de su ejecución, ya sea en condición de víctima o testigo. En ese sentido, pidió a los trabajadores parlamentarios a no esperar tiempo para hacer público sus casos.

No tenía conocimiento de caso de María Cordero

Al ser consultada por el caso de su colega de bancada, Moyano dijo no haber tenido conocimiento sobre su caso; sin embargo, aseguró que su bancada está dispuesta a separar integrantes con conducta delincuencial comprobada.

“De ninguna manera. Este es mi cuarto periodo y, como bancada y partido, no he conocido actos como este. Como Fuerza Popular, no nos interesa que podamos perder un miembro si es que son delincuentes y si han cometidos actos de este tipo. Está probado”, remarcó.

La congresista mostró su indignación tras revelarse unos audios en donde se evidenciaría el delito que habría cometido Cordero Jon Tay. Además, resaltó que pidió su expulsión del grupo parlamentario.

“(Siento) una indignación total. Personas como estas no deberían llamarse fujimoristas. Yo he pedido ayer, en un Twitter, la expulsión del partido de esta señora porque nos avergüenza y nos indigna a nosotros”, acotó.

Finalmente, anunció que hará llegar al Legislativo una iniciativa para abrir una línea interna y confidencial a fin de que los trabajadores puedan denunciar este tipo de conductas.

