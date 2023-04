La Comisión de Ética, informó que sesionará de manera extraordinaria el martes 18 para proponer la denuncia de oficio contra la congresista María Cordero Jon Tay (Fuerza Popular), ante la denuncia de recorte de remuneraciones de sus trabajadores de confianza.

Así lo dio a conocer el referido grupo de trabajo, esta noche, luego de hacerse públicas denuncia contra la legisladora de la bancada naranja.

LEA TAMBIÉN: Fuerza Popular pide a la Comisión de Ética actuar de oficio en caso de María Cordero

Supuestos audios con la voz de la congresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, confirmarían que realizó cobros irregulares a un trabajador de su despacho el 2022, según reveló este domingo el programa Punto Final.

De acuerdo con el Testimonio del ahora extrabajador en el anonimato, la citada parlamentaria le exigió, en un primer momento, el 50 % de los ingresos por su labor en el Congreso de la República. “El sueldo de asesor era casi 9,000 soles, entonces tenía que pagarle entre 4,500 o 5,000 de manera mensual por un lapso de seis meses”, denunció.

El exasesor, que trabajó en la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango Tumbes, explicó que un intermediario se encargó de las coordinaciones y cobros. Este personaje, afirmó, era Braden Paredes Calla, técnico del área de Archivo del Congreso.

“Habíamos acordado que cada vez que el Congreso me deposite a mi cuenta del banco, yo debería tomar un screenshot al depósito del BCP y enviárselo a su WhatsApp para que él pueda realizar la operación de sacarle el 50 % y ese mismo día hacerle la entrega, bien en efectivo o a una cuenta que él me dio”, aseguró al programa dominical.

En uno de los audios se le escucha decir a la congresista: “¿Y mis cuentas quién las ve? ¿Quieres que te diga más de mis deudas? ¿Quieres que te las enumere y te saque todas las cuentas del banco para que veas cuánto debo? Dentro de poco voy a pasar a Infocorp si no termino yo (de pagar el dinero prestado)”.

En otro momento indica: “Todo es gasto. Una ida a Tumbes no más, cada vez que me iba en el tiempo de campaña, un ida y vuelta tenía que tener 5.000 8.000, 10.000 soles. Cuando iba Keiko, tenía que tener 30.000, 50.0000 en el bolsillo del chaleco. Cuando va Kenji, no baja de 50.000, 40.000; hay que tener en el bolsillo. ¿Qué cosa crees tú? Las camionetas alquiladas, ¿cuánto crees que me costaron?”

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí