El presidente Francisco Sagasti dijo sentirse “indignado y furioso” luego de haber conocido que funcionarios del Gobierno recibieron la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio de Sinopharm como parte de las 2,000 dosis para el equipo de investigación y personal relacionado con el estudio clínico que se lleva cabo en el país.

En diálogo con ‘Cuarto Poder’, el mandatario consideró que este hecho constituye “un golpe muy duro que se nos ha dado y que es herencia del Gobierno de Vizcarra” y dijo “no entender” cómo funcionarios públicos se han vacunado pese al riesgo que corre el personal de salud en la primera línea de combate al COVID-19.

“Realmente me siento indignado y furioso por esta situación que pone en peligro el enorme esfuerzo de muchísimos peruanos que trabajan en la primera línea de defensa contra el COVID-19. [...] Es realmente una cosa que todavía no alcanzo a entender ni comprender cómo es posible que algunos funcionarios no hayan tomado en cuenta ni en consideración esta situación”, señaló.

“Aquí hay una cosa mucho más profunda y grave que tiene que ver con la manera en la cual el presidente anterior ha tratado de justificar, de plantear y darle vueltas a algo que era inaceptable por parte de un primer mandatario. [...] Es un golpe muy duro que se nos ha dado y que es herencia del Gobierno de Vizcarra”, indicó.

En otro momento, Sagasti dijo esperar que estos hechos no afecte el proceso de negociación para la adquisición de más vacunas contra la COVID-19 y consideró que esta situación se produce por “el mal ejemplo” que han brindado sus predecesores en la Presidencia de la República.

“En nuestro país, desgraciadamente, hemos visto el mal ejemplo. El primer mandatario es el que tiene que dar el ejemplo y el ejemplo que hemos visto es deplorable. Estamos tratando de asegurarnos que con toda la firmeza y dureza del caso las personas que han estado involucradas en estos actos”, manifestó.

“Todo esto se hizo antes, y las decisiones sobre a quién se vacunaba y a quién no con estas dosis de donación era exclusiva de quienes administraban los ensayos clínicos. Esperemos que esto no afecte en lo más mínimo el proceso de conseguir las vacunas para nuestro país”, remarcó.

C04-llamada-sagasti