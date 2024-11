Ante la decisión del Ejecutivo de suspender las clases presenciales en colegios y universidades debido a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la congresista Flor Pablo (no agrupada) cuestionó esta medida, ya que se estaría perjudicando el desarrollo académico de los estudiantes.

La parlamentaria criticó que la decisión de retomar la educación virtual representa una “salida facilista” y criticó al titular del Minedu, Morgan Quero, por no haber proporcionado “un argumento razonable” para una medida que afectará a cerca de dos millones de estudiantes.

“Yo creo que acá hay una incapacidad tremenda del Gobierno de poder tener un plan de seguridad y de rutas y lo que hace es querer aparentar una tranquilidad sacrificando la educación”, manifestó en diálogo con RPP.

También cuestionó que otras instituciones, como el Ministerio de Transportes (MTC) y la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), no hayan sido capaces de ofrecer alternativas para asegurar el traslado de los estudiantes durante la semana del evento.

“Estamos cayendo en una mala costumbre, y es que ante cualquier hecho, paramos y vamos a lo virtual como sinónimo de que eso es igual a lo presencial y que los resultados de aprendizaje se logran igual, cosa que es totalmente falsa y a mí me da mucha pena, en aprendizajes no es que estemos bien”, remarcó.

Congresista criticó que el Gobierno haya determinado que alumnos tomen clases virtuales. (Foto: Composición GEC)

Falta de accesos para estudiantes

La parlamentaria destacó que muchos estudiantes no pueden acceder a sus clases en el periodo previsto debido a la falta de recursos esenciales, como equipos tecnológicos o acceso a internet.

“Por donde lo vea, es desproporcionado, irresponsable y una falta de planificación y de criterio total”, comentó.

“Lo que ahora tenemos es atraso, repitencia y hay algunos que ya no vuelven también por temas económicos y porque no hay vacantes en las escuelas públicas. Eso lo hemos dicho insistentemente, esos son los problemas que tienen que estar pensando el ministro y no tratando de buscar argumentos que no tienen ningún asidero”, añadió.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.