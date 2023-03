El Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder solicitó 36 meses de prisión preventiva contra el exgerente general de Petroperú, Hugo Chávez, y al empresario Daniel Príncipe Collazos por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada.

Según la tesis fiscal, el ex gerente de Petroperú habría favorecido a la empresa Heaven Petroleum Operators (HPO), cuyo gerente general es Samir Abudayeh , para que provea biodiesel B100 a Petroperú por un monto total de US$74 millones.

Durante octubre del 2021, el programa Panorama encontró que el ex presidente Pedro Castillo sostuvo un encuentro con Abudayeh y Hugo Chávez en Palacio de Gobierno, dos semanas después de que la compañía HPO ganara la licitación con el Estado peruano.

Debido a estos hechos, el Poder Judicial ordenó, el último 25 de noviembre del 2022, la detención preliminar por un plazo de diez días contra Hugo Chávez, así como del ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), José Fernández Latorre; el exasesor presidencial, Henry Shimabukuro; y el empresario Samir Abudayeh

No obstante, el ex gerente de Petroperú no se entregó a la justicia hasta después de unos días cuando acudió a las autoridades en la sede del Ministerio Público, en el Cercado de Lima.

De acuerdo a la información de El Comercio, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluará el siguiente jueves 23 de marzo, el pedido presentado por el Ministerio Público.

