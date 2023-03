La entidad -que a lo largo de su historia ha tenido hasta ocho directores ejecutivos- se creó a fin financiar por 3 años (periodo que luego se extendió) la reconstrucción de la infraestructura dañada por el Fenómeno del Niño del 2017 así como algunos estudios y obras/infraestructuras de prevención en ríos y quebradas.

Amalia Moreno fue una de las últimas directoras ejecutivas que tuvo la ARCC. Estuvo liderando este organismo desde octube de 2019 hasta mayo de 2022.

En diálogo con Gestión, explicó lo que no ha permitido y -hasta cierto punto ha retrasado- la ejecución de las obras de prevención, que de acuerdo a la Contraloría “no tiene un avance superior al 10%”.

“La ARCC se creó como una entidad financiadora ya que únicamente transfería recursos a los tres niveles de gobierno para reconstruir obras. Otro punto a tomar en cuenta es que las obras contenidas en el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios iban a ser un paliativas, es decir, por ejemplo, si una pista estaba en mal estado, se la iba a parchar únicamente. Por eso es que se le dio como plazo para las 11,000 intervenciones tres años, con un año adicional”.

¿Qué pasó con las obras de prevención?

En cuanto a las obras de prevención como actividades de descolmatación, defensas ribereñas, planes maestros y perfiles de 17 ríos, 7 drenajes pluviales y 5 quebradas, se le asignó S/ 5,446 millones, es decir, el Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios no hablaba de soluciones integrales de las cuencas y quebradas, sino que disponía que se hagan los estudios para definir que hacer a futuro.

¿Se hicieron los estudios?

Mis antecesores -ante esta situación- se preguntaron cómo vamos a (llevar a cabo las acciones de) prevención por lo que pidieron apoyo de la cooperación internacional como Países Bajos, entre otros. Para saber qué es lo que se puede hacer como concepto de solución integral (infraestructuras de prevención en ríos y quebradas). Así es que se hacen los términos de referencia, para lo cual -tomando en cuenta que la ARCC todavía no era una unidad ejecutora- piden el respaldo de las unidades ejecutoras que eran el Ministerio de Agricultura y de Vivienda. Cuando llegué a la ARCC, se seguía en la elaboración de los perfiles y los planes maestro de las obras de prevención. Eso fue en el 2019.

-¿Qué acciones llevó a cabo?-

Empezamos a correr con el tema, es ahí es donde cuestionó que la ARCC no era unidad ejecutora, ya que se advertía que los Gores y ministerios involucrados habían tenido un lento avance o nulo, en algunos casos, en las obras de prevención. Ante ello, en mi gestión, se planteó un convenio de gobierno a gobierno que impulse y que permita ejecutar el paquete de obras de prevención de alta complejidad. La ARCC se constituye en unidad ejecutora y el G2G se firma en junio de 2020 con el Gobierno de Reino Unido. Sin embargo, se produjo un retraso importante porque los ministerior y Gores involucrados no podían ceder la unidad ejecutora al ARCC ya que, o no contaban con los perfiles aprobados, o estaban con contratos paralizados o resueltos. Estas contingencias se lograron solucionar hasta el primer trimestre del año 2021.

-¿De que forma se avanzó con las obras de prevención?-

Durante mi gestión hemos terminado primero los estudios de viabilidad. Ahorita ya está casi encaminado porque ya tenemos viabilidad de casi todos los proyectos (de prevención). A la par, muchos de ellos, se han hecho el proceso de contratación para el expediente técnico y obras (diseño y construcción). Por ejemplo, los drenajes de Sullana y Talara ya están en diseño y construcción; mientras que otros más complejos como el drenaje de de la ciudad de Tumbes, Chiclayo y Trujillo están en plena elaboración del expediente técnico. Ya se tenía el contrato para luego empezar con la ejecución porque ese es el ciclo del proyecto de inversión. Es el proceso de maduración de un proyecto. Eso es algo que aquí no se quiere reconocer.

-¿Qué implica ello? ¿Por qué se tardo tanto?-

La nueva directora (Rosmary Cornejo Valdivia) hace que cometa errores la presidenta y el premier, al decir que (desde la ARCC) se han dedicado hacer hospitales y colegios y no han hecho obras de prevención. No señora, el ciclo de una obra de construcción y de un hospital es obviamente mucho menor que una solución integral (obras de prevención) y por eso es que algunas obras ya se terminaron y las de prevención están estudios . Segundo es que tenemos más experiencia en colegios y hospitales; mientras que en soluciones especiales (obras de prevención) nadie tiene experiencia por eso que se demoraron en hacer estos estudios. Encima viene el agravante que con (Pedro) Castillo se puso a una persona -no estoy en contra de mi salida- pero (estoy a favor) de que se ponga a una profesional técnica y que conozca, pero se puso a un político que no se preocupó en avanzar este tipo de obras.

-¿Qué ocasionó la llegada de Roberto López (puesto por Castillo)?-

Que el G2G se haya relantizado por los cambios que se han dado, poco técnicos, cuando deberíamos tener más obras encaminadas. (Vale recordar que López planteaba que la ARCC se extienda su periodo de vigencia hasta el 2026 para terminar con las obras de soluciones integrales o de prevención)

La exdirectora de la ARCC comentó que otro factor que atrasó el desarrolló de las infraestructuras de prevención en ríos y quebradas fue la presencia de personal que desconocían la norma forma de contratación (bajo el mecanismo G2G ycontratos NEC).

En un G2G tradicional los proyectos deben tener un Gerente de Proyecto, el cual es autónomo para hacer y deshacer cambios aplicando el principio de value for money. No obstante, en al ARCC se creó la figura de la junta de Cambios que está formada por personal de confianza en su mayoría y la mayoría con conocimiento de la ley de contrataciones, pero no de los contratos NEC. La misma que estaba por encima del Gerente de Proyectos.

“La Junta de Cambios es una herramienta de la oficina PMO. Cuando había un cambio (en las obras) en los costos, cronogramas, entre otros, pasaba a la Junta de Cambios la que estaba conformada -desde el punto de vista administrativo- por las direcciones que tienen que ver con el tema. Si hay un hospital que estaba variando sus costos, la directora de salud formaba parte de este comité así como la oficina presupuesto, la gerencia general y la dirección ejecutiva, es decir, la plana mayor de la entidad”, detalló.

“La Junta de Cambios no es la traba, sino la visión que puedan tener o el desconocimiento que puedan tener los tomadores de decisiones dentro de este comité. Es decir, como los ingenieros no conocen la nueva modalidad, cuando le piden la aprobación de algún cambio, van a querer aplicar la ley de contratación del Estado. Allí el retraso”, agregó.

