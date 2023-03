En medio de los impactos climáticos que ha causado el Ciclón Yaku, el contralor general de la República, Nelson Shack, señaló que “el proceso de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) ha fracasado”.

Entre las razones, precisó que desde un primer momento se creó como una autoridad que coordina y financia.

“Pero para coordinar está la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y para financiar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). No se tenía que crear una unidad así”, comentó Shack en RPP.

En esa línea, Shack detalló que el diagnóstico señala que no hay capacidades de ejecución de obras grandes y complejas en los proyectos de gobiernos regionales y locales . “Entonces, no necesitas un coordinador y financiador, sino un ejecutor ”, dijo.

“El modelo no funcionó no porque no hayan gastado. De los S/ 25,000 millones que originalmente se establecieron para el proceso de Reconstrucción con Cambios, se gastaron S/ 21,000 millones. Hay más de 9,000 obras que están en ejecución, de los cuales alrededor 5,000 ya se han terminado ”, explicó.

Sin embargo, detalló que se debe resolver los problemas de los proyectos de soluciones integrales de las 17 cuencas, siete quebradas y siete drenajes. “ Esto no tiene avance superior al 10% ”, acotó.

“Estas soluciones integrales es para resolver estructuralmente y no tener el problema de inundaciones porque siempre llueve. Los miles de compatriotas que sufren ahora por el Ciclón Yaku no son por las lluvias ni naturaleza, es por la incapacidad del Estado de resolver este problema en los últimos seis años”, replicó.

Crear Ministerio de Infraestructura

Sin bien Shack saludó la iniciativa del Gobierno de crear la Autoridad Nacional de Infraestructura, planteó implementar un Ministerio de Infraestructura para terminar con la burocracia y que las obras se desarrollen con agilidad.

“Es una buena idea, pero iría mucho más allá, lo que se necesita es centralizar las capacidades de otras oficinas para poder hacer infraestructura de manera célere, correcta, transparente. Siempre he creído crear, en base de la oficina de Reconstrucción con Cambios, un Ministerio de Infraestructura”, refirió.

Señaló que, de crearse el nuevo ministerio, debería tener operaciones a nivel nacional, que concentre el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), algunos de los proyectos grandes de vivienda y transporte.

“Creemos un Ministerio de Obra Públicas y retiremos los componentes de infraestructura grande que tiene salud, transporte, vivienda, agricultura, educación y todos juntos concentremos en un ministerio. La idea es no crear más burocracia, sino un nuevo mecanismo, nueva gente y nuevas reglas”, aseveró.