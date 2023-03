Esta mañana la fiscalía allanó las oficinas de congresistas de la República vinculados al caso denominado Los Niños.

El equipo del Ministerio Público llegó, junto a efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional, hasta las oficinas de los congresistas ubicadas en el los edificios Fernando Belaunde Terry (9), José Santos Atahualpa (5), Roberto Ramirez de Villar (3) y José Faustino Sánchez Carrión (1) en el Centro de Lima para realizar las diligencias.

Entre algunas de las oficinas a las que el equipo ingresó son de las de los parlamentarios Hilda Portero, Luis Aragón, José Arriola, Jhakeline Ugarte, Francis Paredes, Pasión Dávila, Silvia Monteza, Pedro Martínez, Carlos Zeballos, Germán Tacuri, Oscar Zea, Paul Gutiérrez, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Américo Gonza, Carlos Alva y Betssy Chávez de las bancadas de Acción Popular, Perú Libre y Bloque Magisterial.

Silvia Monteza, congresista de la bancada de Acción Popular, dijo que está dando todas las facilidades par esclarecer estos hechos.

“Lo que se me imputa es haber votado en contra de la vacancia de Pedro Castillo y haber visitado Palacio cuando el expresidente había invitado a las bancadas. Yo no he pedido nada a Pedro Castillo”, precisó.

“Fuimos 12 congresistas de Acción Popular el 7 de setiembre a las 5 p.m. Jamás me han pedido algo para cambiar mi voto, ese día fue la primera vez que conocí a Castillo. Se habló de la coyuntura política y de las necesidades de cada región”, explicó la parlamentaria.

“Es una casualidad porque justamente en este momento cuando he presentado una moción para la investigación de la Reconstrucción con cambios, tenemos a la presidenta investigada por audios, viene este allanamiento a los congresistas, siguen golpeando al Congreso. No quiero pensar que hay un Montesinos, un Richard Swing o una cortina de humo”, cuestionó.

