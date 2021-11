El fiscal Hamilton Montoro, quien fue removido el 29 de octubre del equipo especial Lava Jato, dijo que su salida del cargo al interior del grupo de trabajo liderado por Rafael Vela Barba se debe a una “venganza” y un “chantaje” por parte de la empresa Odebrecht para evitar pagar reparaciones civiles.

“Esta es una venganza y una represalia de la empresa Odebrecht porque no he aceptado archivar dos investigaciones en dos casos que hubieran permitido el pago de reparación civil acá en el Cuarto Despacho y esta situación se ha dado en mi contra con un apartamiento (del equipo especial Lava Jato)”, declaró este martes a RPP.

Una resolución del Ministerio Público, la N°1430-2021-MP-FN con fecha 29 de octubre, dejó sin efecto las resoluciones que designaban a Hamilton Montoro como miembro de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios y, también, como parte del equipo especial lava Jato desde noviembre del 2019.

El 30 de setiembre se publicó y oficializó la salida de Hamilton Montoro del equipo Lava Jato.

El documento señala que la decisión se tomó en base a oficios enviados por Rafael Vela Barba y el fiscal José Domingo Pérez, mediante los cuales “se solicita la conclusión” de la designación de Montoro Salazar.

El fiscal, que retornará a su plaza de origen en la jurisdicción de Pasco, señaló que Odebrecht envió quejas al despacho de Rafael Vela porque había iniciado investigaciones en dos casos por los cuales la empresa no ha reconocido delitos.

“Ha sido un tema permanente de hostigamientos de los abogados de la empresa Odebrecht y tengo los documentos por los que me estaban remitiendo. Ellos presentan su escrito el 5 de setiembre de este año para que, en los dos casos, Olmos y el caso Monteverde por defraudaciones tributarias, archive la investigación. Yo desestimé ese archivo y se fueron a la coordinación, presentaron un escrito de queja”, manifestó.

“El 1 de octubre, mis resoluciones (para abrir investigación) las anulan, le dan la razón a la empresa Odebrecht. Luego de eso, al día siguiente, sin ninguna comunicación, me llaman en la noche de la oficina de nombramientos y me dicen que a mi ya me estaban sacando y me estaban enviando a otra fiscalía”, añadió el fiscal Montoro.

Aunque evitó señalar que la responsabilidad recaiga directamente en Rafael Vela Barba personalmente, Hamilton Montoro dijo que hubo un “chantaje” que afecta las investigaciones dentro del equipo especial por parte de Odebrecht.

“Se infiere (que Rafael Vela permitió este chantaje) con todas las reuniones que hemos tenido y las dos disposiciones superiores que declararon nula mi resolución en la que me negué a archivar esta resolución. No lo voy a decir abiertamente (que Rafael Vela lo permitió)”, comentó.

“Odebrecht señaló que si yo no archivaba sus casos de funcionarios en el caso Monteverde Soluciones Técnicas y el caso Olmos, sus funcionarios de Brasil no iban a colaborar con la declaración (sobre codinomes). Eso sería una evidencia”, detalló el fiscal afectado.

Tras su salida del equipo especial Lava Jato, el cuarto despacho de este equipo ha quedado a cargo de la fiscal Diana Liz Chanchihuamán.